Serena e Pago: oggi amare scoperte lacrime e bugie, poi la sfuriata fuori da UeD

Uomini e Donne, Serena e Pago: confronto acceso dopo Temptation Island Vip 2

Confronto accesissimo a Uomini e Donne tra Serena Enardu e Pago che dopo Temptation Island Vip 2 hanno avuto modo di ridiscutere, con Pago contrariato, dei problemi emersi su Canale 5 e nel corso degli anni della loro storia. Si è partiti da un’ammissione chiarissima dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Non riesco – si riferisce al confronto a Temptation Island – a sferrargli l’ultimo colpo perché non riesco a vedere Pacifico stare male”. Serena insomma ha voluto mentire a sé stessa, anche sperando che qualcosa cambiasse. “Dopo Temptation – ha raccontato la Enardu – è venuto a casa, abbiamo pianto per tre giorni, ci siamo detti tutto. Abbiamo pianto insieme, però anche lì non riesco a dirgli ‘Non ti amo più’. Per non far soffrire un’altra persona ho rinunciato a delle cose e ho fatto soffrire me e lui”. La storia tra i due quindi è definitivamente chiusa e a quanto pare non c’è possibilità che si riapra.

Serena e Pago, l’amara scoperta sull’amore finito

In puntata Serena ha fatto capire chiaramente che i tanti problemi che si sono rinfacciati nel corso del confronto dipendevano essenzialmente dal fatto che da parte sua non ci fosse più amore. Queste parole hanno colpito parecchio Pago che sembrava assolutamente non consapevole dello stato d’animo di lei: “Se avessi saputo che lei il dubbio sull’amore verso di me ce l’aveva da così tanto – ha confessato il cantautore appena entrato in studio – non avrei partecipato a Temptation Island”. A Pago non è andato neanche giù che in puntata in qualche modo si stesse sminuendo l’atteggiamento di Serena nei confronti del tentatore Alessandro: “Ho capito che pensavi – queste le parole di Pacifico Settembre – ma se il tuo pensare poi ti porta a comportarti in quel modo lì… Se per te quello che hai fatto è normale per me no. Per me ti sei comportata in maniera poco rispettosa”.

Pago contro tutti: i ricordi di Temptation Island Vip 2 e il comportamento inaccettabile

Pago era visibilmente provato in puntata, e non poteva essere diversamente perché a suo avviso un conto è parlare di problemi, un conto è parlare di amore finito: “Di nuovo riparlarne mi fa stare abbastanza male. Ognuno si sta facendo la sua strada, spero che tu riesca a stare bene”, ha detto a un certo punto assicurando a tutti di non essere arrabbiato con lei: “Ma io non sono adirato con te, ma cosa dici? Non ero arrabbiato neanche alla fine! Avevo capito – ha aggiunto – che c’era una resa dei conti, però ognuno ha il diritto di vivere la vita come vuole; ma non puoi pensare di poterti comportare come ti pare!”. “Tu vuoi mettere in dubbio la mia moralità, e non te lo permetto!”, questa la difesa di Serena che però non ha certo inibito Pago che dopo un po’ ha anche chiarito: “Ma io dovevo dire a te cosa dovevi fare, che hai 43 anni!”.

Alessia Marcuzzi commenta Serena e Pago, lui sorprende Maria che applaude

“Maria – ha commentato Alessia –, questa storia mi ha commosso tanto. Tante persone si possono ritrovare nella vostra storia – ha aggiunto – perché tante volte ci sono delle situazioni in cui non si riesce a dire…”. Alla fine Pago ha fatto un discorso maturo che ha conquistato anche Maria (che lo ha applaudito): “Mi sono arrivati – queste le sue parole – migliaia di messaggi e sono tutti molto belli, e devo dire anche per lei. La vita va avanti per tutti, non giudichiamo nessuno, lei merita tutto il bene del mondo, tutto il successo del mondo. Tutto”.

Serena e Pago oggi non sono tornati insieme: la sfuriata sui social

Ma cos’è successo intanto sui social? Serena ha ribadito le stesse cose dette in puntata rispondendo alle domande di una follower su Instagram: “Se si ha un disperato bisogno di chiudere bisogna chiudere, oppure se si hanno dei figli bisogna provarle tutte tutte tutte. Ma non bisogna assolutamente lasciare che le cose vadano. Se la cosa non va più bene bisogna essere drastici. È molto difficile, fa soffrire tanto, però la vita è una”. Purtroppo gli insulti all’ex tronista, almeno sul suo profilo, non accennano a diminuire come vedete in questo post:

Pago ricomincia a vivere: le ultime news dopo Serena

Pago non ha affrontato tra le stories l’argomento Serena ma ha lanciato l’intervista di Chi con un post in cui dice che è importante tornare a vivere. Glielo auguriamo come lo auguriamo a Serena. A lui magari con tanto di trono annesso e connesso.