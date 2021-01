Serena Enardu, auto di nuovo in fiamme: incendiata per la seconda volta

Una nottata da incubo per Serena Enardu: la sua auto è finita in fiamme, per la seconda volta in pochi mesi. Non sarà facile affrontare questo nuovo atto vandalico, perché dalle prime ricostruzioni pare che la macchina sia stata incendiata. E di sicuro adesso che è successo di nuovo ci sarà ancora più rabbia da smaltire, rabbia e impotenza dinanzi a un ennesimo atto vandalico che ha visto lei vittima stavolta. Per la seconda volta. La sua auto non ha preso fuoco da sola, stando alle prime informazioni trapelate. E ormai sarebbe difficile credere che sia finita in fiamme accidentalmente o che sia stato un caso, dato che è successo per la seconda volta in cinque mesi.

L’auto di Serena è stata incendiata davanti casa sua, intorno alle dieci e mezza di sera. L’influencer abita a Quartu Sant’Elena, comune della città metropolitana di Cagliari in Sardegna. Come riportato dall’ANSA, qualcuno avrebbe versato del liquido infiammabile sull’auto e dopo aver appiccato il fuoco se la sarebbe data a gambe, ovviamente. Alcuni residenti si sono accorti delle fiamme e hanno subito dato l’allarme, chiamando il 115. Sul posto sono arrivati non solo i vigili del fuoco ma anche le forze dell’ordine. Le fiamme sono state domate in poco tempo. Si pensa che sia stata incendiata perché nei pressi dell’automobile sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Non dovrebbe essersi trattato di un incidente quindi. La polizia ha avviato le indagini ed è caccia ai responsabili.

Serena Enardu non ha ancora parlato dell’accaduto. Sul suo profilo Instagram tutto tace, così come su quello di sua sorella Elga. Ma anche Pago, con cui è riscoppiato l’amore, non è ancora intervenuto tramite i social. Di sicuro Serena parlerà nelle prossime ore oppure domani, non appena sarà più calma per affrontare la situazione pubblicamente. La scorsa volta ne aveva parlato con i follower, per cui potrebbe farlo anche oggi. Come già detto, infatti, la macchina di Serena Enardu è stata incendiata per la seconda volta.

La stessa cosa infatti è successa lo scorso agosto, quando si è ipotizzato che l’episodio potesse essere legato alle polemiche legate alla torta con la svastica. In quella occasione Serena aveva detto detto che probabilmente non era un atto mirato nei suoi confronti, ma solo un atto vandalico e vile che andava punito. Ad agosto è successo in pieno giorno, precisamente il giorno 12 del mese, e lei ne aveva parlato dopo che la notizia è stata data dalle diverse testate, locali e non. Come è successo anche oggi.