Serena Enardu, auto incendiata: “Scrivetemi se avete visto qualcosa”

Serena Enardu continua ad essere al centro dell’attenzione del gossip nazionale a causa di alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore durante una Instagram stories, riguardanti l’incendio della sua auto avvenuto qualche giorno fa. Il primo a rivelare la notizia del danneggiamento del suv dell’ex di Uomini e Donne è stata la testata giornalistica de ‘L’Unione Sarda’. Serena ha però tenuto a precisare alcuni punti al riguardo. Stando a quanto riportato i fatti sono accaduti mercoledì scorso a Quartu Sant’Elena, località in provincia di Cagliari. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco si sono spente le fiamme che hanno avvolto in poco tempo l’auto della Enardu, evitando così che la situazione peggiorasse. Stando a quanto riferito dagli uomini delle forze dell’ordine, l’incendio potrebbe essere dovuto ad un atto vandalico. Nonostante l’iniziale ritrosia, l’ex compagna di Pago ha voluto rendere pubblici i fatti. Ma non è tutto, attraverso la sua Instagram Stories, Serena ha voluto anche lanciare un appello a chi avesse visto qualcosa quel giorno.

L’appello di Serena Enardu

Dopo aver ricordato che l’incendio della sua auto è avvenuto il 12 agosto, Serena ha spiegato i motivi per i quali non ha fatto trapelare la notizia: “Non volevo far allarmare i familiari“. La Enardu ha poi chiarito che non le piace passare per vittima, quindi l’appello: “Vorrei chiedere se le persone che abitano in quella zona lì dalle 14,30 hanno visto qualcosa di sospetto“. L’ex di Temptation Island ha poi sottolineato che le informazioni possono anche essere rese in forma anonima. Non sembra esserci pace, quindi, per l’ex gieffina che proprio negli ultimi giorni è stata travolta da una bufera mediatica, dovuta ad una torta di compleanno su cui sventolava una bandierina con il simbolo della svastica nazista.

Serena Enardu si scusa per la torta con la svastica

Serena e la sorella Elga hanno festeggiato il 14 agosto scorso compleanno di un’amica. Nulla di male, se non fosse che sulla torta della festeggiata sventolava una bandierina con la svastica. Le immagini sono poi finite sui profili social delle sorelle Enardu, scatenando l’indignazione dei fan. L’ex di Uomini e Donne ha fatto subito dopo mea culpa. Serena ha ammesso di essere stata superficiale nel non capire il significato della bandierina. Poi le dovute scuse.