Serena Bortone verrà cacciata dalla Rai? Le ultime indiscrezioni

Tra i nomi più chiacchierati e messi in dubbio per la prossima stagione televisiva c’è sicuramente quello di Serena Bortone. La giornalista con il caso Scurati ha fatto infuriare i vertici della Rai e da tempo si parla di un suo licenziamento. Mentre nei giorni scorsi la sua “cacciata” dal Servizio Pubblico sembrava quasi certa, le indiscrezioni trapelate oggi fanno intuire invece che i fan della conduttrice romana potrebbero rivederla presto proprio in Rai. Facciamo il punto della situazione.

Quando la Bortone ha chiuso il suo Che Sarà lo scorso 16 giugno, in molti hanno pensato che il programma non sarebbe più tornato. Il discorso finale si avvicinava molto a un addio e ben presto numerose testate hanno rilasciato rumors sulla sostituzione della giornalista.

D’altronde, a partire dal 20 aprile più volte si era parlato di un vero e proprio licenziamento della presentatrice, che però – lo ricordiamo – ha un contratto a tempo indeterminato con la Rai.

Lo stesso Amministratore Delegato non ha mai esitato a condannare i comportamenti compiuti dalla Bortone nel corso della gestione dell’affaire Scurati. Addirittura, parlando della “denuncia social” attuata dalla presentatrice, Roberto Sergio aveva tuonato contro di lei, rivelando che il licenziamento sarebbe stata la giusta conseguenza per gli atti compiuti.

Le nuove indiscrezioni su Serena Bortone

Nonostante tutto questo, ora spuntano nuove indiscrezioni che fanno invece intuire che la “cacciata” dalla Rai della giornalista sia stata scongiurata. La Bortone infatti ha incontrato ieri Angelo Mellone – il direttore dell’intrattenimento Daytime – per discutere proprio dei prossimi progetti.

In primis, su Dagospia Giuseppe Candela fa sapere che, a differenza di quanto era in programma inizialmente, Maria Latella non sostituirà Che Sarà nel sabato sera di Rai 3. Per questo, c’è la possibilità che Serena Bortone torni con il suo programma, andando però in onda una sola volta a settimana (il sabato, per l’appunto). Un’altra opzione sarebbe invece quella di proporre alla giornalista la conduzione di una trasmissione non politica.

Oltre a questo, grazie a La Presse sappiamo che, se l’idea del ritorno di Che Sarà dovesse naufragare, la conduttrice di sinistra potrebbe trovarsi al timone di un programma nel daytime di Rai 3.

Insomma, stando a questi retroscena, sembra proprio che – nonostante gli attriti con i dirigenti – fortunatamente vedremo Serena Bortone in Rai anche nella prossima stagione. L’opzione di un suo accantonamento, quindi, potrebbe essere stata definitivamente abbandonata.