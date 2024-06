Serena Bortone, ‘punizione’ ufficiale: talk cancellato, chi la sostituirà

Linea durissima della Rai su Serena Bortone: CheSarà…, programma in onda nella stagione 2023/2024 su Rai Tre al sabato e alla domenica, verrà cancellato. Nel prossimo palinsesto del terzo canale della tv di Stato non ci sarà. Lo rende noto il quotidiano La Repubblica. Ovviamente a ‘condannare’ la conduttrice e giornalista è stata la vicenda dello scrittore Antonio Scurati finito al centro di un caso di censura denunciato dalla medesima Bortone. Da un lato quest’ultima e lo scrittore di “M”, dall’altro la dirigenza Rai che ha negato il bavaglio, sostenendo in un primo momento che il monologo dell’autore fosse stato cassato per via di una non meglio precisata questione economica (posizione immediatamente confutata dal diretto interessato).

Fatto sta che Bortone non tornerà in onda con CheSarà… Non ci si stupisce troppo della drastica scelta dei vertici di Viale Mazzini. Basti pensare che pochi giorni fa, l’ad Rai Roberto Sergio ha tuonato: “Bortone andrebbe licenziata per ciò che è successo”. Dunque ha prevalso la linea dura, anzi durissima e non quella soft. Di recente si era infatti pensato di togliere alla giornalista uno dei due giorni di messa in onda, ma non di eliminare completamente la sua trasmissione. Sempre come spiegato da La Repubblica, l’ultima parola circa la decisione di cancellare il talk l’avrebbe pronunciata il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, frequentatore della festa meloniana Atreju.

Maria Latella in pole position per sostituire Serena Bortone

Si è già aperto il totonomi sulla papabile sostituta della Bortone. In pole position ci sarebbe Maria Latella, giornalista con alle spalle diverse esperienze televisive e radiofoniche. Pare che quest’ultima andrà però ad occupare soltanto la casella del sabato sera. La domenica invece rimarrà Report, anche se probabilmente il programma di Sigrido Ranucci comincerà ad ottobre e avrà una riduzione delle puntate. Anche questo un ridimensionamento, ha riferito sempre La Repubblica, che odora di punizione per le inchieste spigolose portate avanti dal team di Ranucci su alcuni membri della maggioranza di governo.

Tornando alla Bortone, in due anni si è vista togliere due programmi: prima il suo Oggi è un altro giorno ha dovuto far posto a La volta buona di Caterina Balivo, adesso dovrà rinunciare a CheSarà… Si ricorda che la giornalista è una dipendente interna Rai. Tradotto, non può essere defenestrata. Infatti la tv di Stato ha fatto sapere che la ricollocherà. Chissà dove…