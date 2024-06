Vertici Rai, scoppia l’ira su Serena Bortone: “Dovevamo licenziarla”

La furia dell’amministratore Rai Roberto Sergio si abbatte su Serena Bortone. Il numero uno di Viale Mazzini, alla festa del Foglio a Venezia, ha dichiarato che la conduttrice di Chesarà… (Rai Tre), per la piega presa dall’arcinoto caso che ha coinvolto lo scrittore Antonio Scurati, avrebbe dovuto essere licenziata dall’azienda. Parole pesantissime quelle del dirigente che spingono a credere che da ora in avanti per la Bortone la vita in Rai sarà durissima, a patto che nella tv di Stato ci rimanga (lei è però un’interna e quindi non è semplice lasciarla a casa).

L’Ad Rai lancia bordate a Serena Bortone

“Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto”. Così Sergio circa l’agire della giornalista che, si ricorda, al momento è sottoposta a procedimento disciplinare dall’azienda per la vicenda Scurati. La Bortone aveva dichiarato pubblicamente con un post diffuso sui suoi profili social che l’annullamento dell’ospitata dello scrittore nella sua trasmissione era avvenuta “senza spiegazioni plausibili”. Scurati avrebbe dovuto leggere a Chesarà… un monologo sul 25 aprile. Il testo non era affatto morbido sull’operato dell’esecutivo targato Giorgia Meloni.

“L’11 di questo mese – ha spiegato sempre l’amministratore delegato Rai – (Bortone, ndr) rappresenterà le sue tesi e valuteremo, ma certamente a nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita“.

La vicenda Scurati è intricata e opaca. La Rai e il centrodestra hanno sostenuto che l’ospitata è stata annullata per una questione di cachet, Bortone invece ha lasciato intendere che si è ritrovata a dover gestire un caso di censura. Quel che è certo è che si è creato un polverone e che la conduttrice si è scontrata frontalmente con l’azienda. Non a caso nelle ultime ore si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero la giornalista tagliata fuori totalmente o parzialmente dai prossimi palinsesti.

Serena Bortone, tempi durissimi in Rai

Secondo il quotidiano La Repubblica, Chesarà…, quest’anno in onda al sabato e alla domenica su Rai Tre, nella prossima stagione dovrebbe essere dimezzato, venendo trasmesso solamente nel giorno prefestivo. A proposito del futuro della conduttrice nella tv pubblica, Roberto Sergio, sempre intervenendo alla festa del Foglio, ha così risposto: “I palinsesti verranno presentati al vertice aziendale il venerdì della prossima settimana. Ad oggi nessuno di noi è a conoscenza di quello che ci porteranno i direttori di genere”. Un discorso elusiv, che ha dribblato la domanda. Tempi duri per Serena Bortone in Rai. Anzi durissimi!