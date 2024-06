Serena Bortone, deciso il suo futuro: la Rai fa calare la mannaia

La nuova governance Rai e Serena Bortone non si piacciono proprio. Che i vertici della tv di Stato insidiatisi nei mesi scorsi non stravedessero per la giornalista lo si è capito in maniera più che chiara quando la scorsa estate è stato deciso di levarle il programma Oggi è un altro giorno, nonostante la trasmissione ottenesse più che buoni dati d’ascolto. La Bortone è stata dirottata su Rai Tre, nel weekend, al sabato e la domenica, conducendo Chesarà… Nel giorno prefestivo ha raccolto, in media, un non entusiasmante 4% di share, in quello domenicale il 5%. Nelle scorse settimane, inoltre, ha fatto deflagrare il caso censura con protagonista lo scrittore Antonio Scurati. La vicenda ha messo in imbarazzo la Rai. Ora, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, i piani alti di Viale Mazzini sarebbero pronti a presentare il conto alla giornalista.

Secondo quanto risulta a La Repubblica, Serena Bortone dal prossimo anno vedrà il suo impegno professionale dimezzato. Chesarà… dovrebbe vedere la luce solamente il sabato e non più la domenica. Così il quotidiano diretto da Maurizio Molinari: “Impossibilitati a cacciarla, come pure era loro intenzione, per non essere accusati di voler imbavagliare l’informazione, la caporedattrice di Rai3 dovrebbe comunque rinunciare a una delle due serate in cui è suddivisa la sua trasmissione. Che a partire dal 14 settembre tornerà in onda, ma solo al sabato, guarda caso quello che in termini di ascolti fa peggio: un punto in meno, il 4% di share medio, rispetto al 5 e passa registrato la domenica”.

La Repubblica fa inoltre sapere che entro il 7 giugno i direttori dei Generi Rai, dal Daytime agli Approfondimenti, avrebbero dovuto far sapere la programmazione autunno-inverno di rispettiva pertinenza ai piani altissimi di Viale Mazzini che dovranno poi costruire i palinsesti per la prossima stagione. Il 24 giugno tali palinsesti passeranno al vaglio del Cda. “E invece, un po’ per i ritardi accumulati, un po’ per evitare polveroni alla vigilia del voto europeo, la scadenza è stata posticipata di una decina di giorni”, si legge sempre sul quotidiano.

Chi prenderà il posto di Serena Bortone?

Chi sostituirà la Bortone la domenica sera? In pole position ci sarebbe Luisella Costamagna, considerata vicina alle posizioni di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Laddove la Costamagna ottenesse la slot, saremmo innanzi all’ennesimo caso di ‘premio’ dopo un flop. La giornalista ed ex concorrente di Ballando con le Stelle infatti è reduce dalla trasmissione Tango. Un talk che su Rai2 ha galleggiato tra il 2 e il 3% di share, non proprio un successone, per usare un eufemismo. Ma si sa che a volte le vie della Rai sono imperscrutabili e poco comprensibili per i comuni mortali.