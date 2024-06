Serena Bortone chiude “Che Sarà”: il saluto che sa di addio alla Rai

Oggi, domenica 16 giugno, su Rai 3 è andata in onda l’ultima puntata di “Che Sarà“. Dopo 72 puntate, Serena Bortone ha chiuso la prima stagione del programma di Rai 3 affidatole dopo la sostituzione con Caterina Balivo nella fascia pomeridiana di Rai 1. Nonostante gli ottimi ascolti dell’anno scorso, con l’arrivo di “TeleMeloni“, la Rai aveva deciso di non rinnovare il talk show di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno“, trasferendola di nuovo su Rai 3. Tuttavia, la conduttrice non si era lasciata scoraggiare, affrontando questa nuova sfida con grande professionalità ed entusiasmo.

Lo scorso aprile, però, il programma è stato travolto da una forte polemica. In occasione della Festa della Liberazione, la conduttrice aveva invitato in studio lo scrittore Antonio Scurati per leggere un monologo, per l’appunto, sul 25 aprile. Tuttavia, la sera prima della puntata, la Bortone scoprì casualmente che la Rai aveva improvvisamente cancellato l’ospitata di Scurati. Questo atto di censura turbò profondamente la giornalista, che decise di denunciare l’accaduto pubblicamente sul suo profilo Instagram. Non solo, durante la diretta, Serena sfidò apertamente le direttive aziendali leggendo il monologo di Scurati.

Un gesto che, sebbene le abbia portato grandi applausi e consensi da parte del pubblico, le ha anche causato diversi problemi in Rai. Difatti, la Bortone al momento è sottoposta a procedimento disciplinare dall’azienda. Proprio pochi giorni fa, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha rilasciato delle dure dichiarazioni nei confronti della conduttrice, sostenendo avrebbe meritato il licenziamento per quello che ha fatto. Di conseguenza, recentemente si sono fatte ancora più insistenti le voci che vedrebbero la giornalista tagliata fuori o parzialmente dai prossimi palinsesti.

Ebbene, nei saluti finali dell’ultima puntata di Che Sarà, Serena Bortone sembra aver tolto ogni dubbio riguardo il suo futuro in Rai. Le sue parole al passato, infatti, sono parse a tanti come un vero e proprio addio all’azienda dove ha lavorato per tanti anni. Ecco cos’ha detto:

Questa è l’ultima puntata, io voglio ringraziare tutti: gli autrici, gli autori, gli inviati, la regia, il meraviglioso Studio 2 in Via Telauda, il nostro pubblico, i montatori, la grafica, trucco, parrucco e costumi. Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico. Ringrazio voi a casa, grazie dell’affetto e del sostengo. Vi auguro una buona estate e, soprattutto, di cuore, buon vento!

Ad ogni modo, l’addio di Serena Bortone alla Rai non è stato ancora confermato ufficialmente. Per questo, nonostante questo nostalgico saluto, bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprire definitivamente il destino della conduttrice nell’azienda.