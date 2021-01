Serena Bortone ha il Covid: cosa succede ora a Oggi è un altro giorno

AGGIORNAMENTO: Serena Bortone ha confermato via Twitter di essere positiva e che condurrà da casa.

Serena Bortone, la conduttrice del programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1, sarebbe risultata positiva al tampone Covid-19. A lanciare la notizia è stato il sito Dagospia con una delle sue “candele flash”. Quest’ultimo ha anche riportato delle voci di corridoio da Viale Mazzini, secondo cui la presentatrice potrebbe condurre la puntata del talk show di oggi 14 gennaio 2021 direttamente in collegamento da casa.

Nel frattempo sul profilo Twitter del programma è confermata la presenza della famosa attrice Stefania Sandrelli come ospite del talk show. L’appuntamento è per le 14.00, ora di inizio della trasmissione. Assieme a lei anche il noto cantautore Enrico Ruggeri. Mentre un altro tweet è stato dedicato agli “affetti stabili” del programma, ovvero Gigliola Cinquetti, Gigi Marzullo e Massimiliano Rosolino, con tanto di foto dei tre personaggi.

Per ora dunque, non ci sono dichiarazioni pubbliche e certe circa le condizioni di salute della conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone. Anche dai suoi account ufficiali di Instagram e Twitter non sono pervenuti ancora degli aggiornamenti sulla sua situazione attuale, che si attendono.

Se la notizia lanciata da Dagospia fosse vera e fosse confermata dalla stessa Bortone e dallo staff del programma di Oggi è un altro giorno, la conduttrice non sarebbe l’unica ad essersi ammalata del terribile virus, che purtroppo non accenna a lasciarci in pace neanche in questo 2021. Certo, piano piano si stanno facendo progressi. È attiva da fine dicembre anche la campagna di vaccinazione contro il Covid, di cui ancora molte persone non sono certe.

Proprio sul vaccino tanti sono stati i personaggi dello spettacolo che ci hanno messo la faccia e hanno espresso la propria opinione in merito. Alcuni dei quali sono stati Iva Zanicchi, Lino Banfi, Renzo Arbore. Ma anche Alba Parietti e Raffaella Carrà. Ci sono stati anche voci discordanti, un esempio è Heather Parisi che ha pubblicamente discusso con il giornalista Luca Telese.

Tuttavia, molti personaggi dello spettacolo sono stati contagiati. Alcuni – proprio come potrebbe fare Serena Bortone se fosse vera la sua positività al Covid – hanno anche condotto da casa. Un esempio può essere lo stesso Carlo Conti, che ha affrontato la malattia sostenendosi con un altro suo collega Gerry Scotti. Quest’ultimo si è collegato dalla sua abitazione per presenziare in alcune puntate di Tu sì que vales. Ma anche più recentemente la stessa Lorella Cuccarini è risultata positiva al Coronavirus e sta facendo l’insegnate ad Amici da casa.