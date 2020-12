Raffaella Carrà: “Ecco perché farò il vaccino anti Covid”

Raffaella Carrà è stanca di questo 2020, dominato dal Coronavirus, dalla paura, dall’ansia e dalla morte. La soubrette non vede l’ora di tornare a vivere visto che data l’età – 77 anni – ha trascorso gli ultimi mesi quasi in isolamento per non avere problemi. Intervenuta in collegamento a La vita in diretta di Alberto Matano, nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 28 novembre, la Carrà ha detto la sua sul vaccino anti Covid.

Raffaella Carrà ha assicurato che si sottoporrà al vaccino nonostante i pareri contrari trapelati negli ultimi giorni. Questa la motivazione della più famosa showgirl italiana:

“Io quando toccherà a me lo farò sicuramente, perché ho visto troppe persone, anche qualche amico, che ha sofferto tantissimo per combattere il Coronavirus. Allora non è meglio farsi il vaccino? Hai la libertà di uscire, di viaggiare, di rivivere praticamente”

Nonostante l’arrivo del vaccino pure in Italia Raffaella Carrà crede che l’emergenza sanitaria durerà ancora un po’:

“L’unica cosa è che, nella mia umile esperienza, penso che questa storia durerà almeno un anno e mezzo, due, quindi non perdiamo di vista le tre regole fondamentali: mantenere la distanza, mettere le mascherine e lavarsi le mani”

A La Vita in diretta Raffaella Carrà ha confidato anche un rito che compie ogni anno a Capodanno:

“Prendo la bottiglia vuota usata per il brindisi di mezzanotte, soffio dentro tutte le cose brutte dell’anno e la tiro contro un muro. Per me rompere la bottiglia è una piccola scaramanzia. Quest’anno lo farò pensando alle rogne, ai fastidi e ai dolori di questo 2020”

A causa del Covid-19 Raffaella Carrà ha deciso di non lavorare alla nuova stagione di A raccontare comincia tu, la serie di interviste in onda su Rai Tre che tanto successo ha avuto negli ultimi anni. A detta della Carrà non ha senso fare un programma dove bisogna stare a tanti metri di distanza e dove non è possibile abbracciarsi.

Come la maggior parte delle persone pure la vita di Raffaella Carrà è stata stravolta dal terribile virus. La conduttrice e cantante esce di casa solo ed esclusivamente per lo stretto necessario. Ha inoltre deciso di sospendere momentaneamente il lavoro in tv se non per brevi incursioni telefoniche.

Heather Parisi anti vax

Al contrario di Raffaella Carrà, un’altra famosa donna dello spettacolo ha annunciato che non si sottoporrà al vaccino anti-Covid. Stiamo parlando di Heather Parisi, che da anni vive in Cina, più precisamente a Hong Kong. L’ex regina di Fantastico ha spiegato che non vuole sottoporsi ad una cura di cui non è stata dimostrata la reale efficacia in un lungo periodo. Heather ha chiarito che non si vaccineranno né il marito, l’imprenditore italiano Umberto, né i figli. Per questa dura presa di posizione la Parisi ha scatenato una polemica, con tanto di critiche da parte del noto virologo Roberto Burioni.