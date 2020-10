Raffaella Carrà: ‘A raccontare comincia tu’ salta a causa del Covid

Per via della pandemia la terza stagione del programma di Rai Tre non andrà in onda. La bionda showgirl ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo.

Raffaella Carrà dice no alla nuova edizione di ‘A raccontare comincia tu’. La trasmissione in onda su Rai Tre non andrà in onda nella stagione televisiva 2020/2021. Il motivo è presto detto: il Coronavirus stravolgerebbe l’essenza del format e la Raffa nazionale non vuole adattarsi alle nuove esigenze anti-Covid. La Carrà ha deciso di aspettare la fine della pandemia, quando tutto tornerà alla normalità.

Raffaella Carrà ha comunicato la sua decisione in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo El Pais, nella quale ha parlato a lungo della sua vita, della sua carriera e del suo futuro professionale:

“Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata”

Come la maggior parte delle persone pure la vita di Raffaella Carrà è stata stravolta dal terribile virus. La 77enne esce di casa solo ed esclusivamente per lo stretto necessario. Ora anche la decisione di sospendere momentaneamente il lavoro in tv.

Di fatto una pausa dal piccolo schermo per Raffaella Carrà, che di recente è intervenuta telefonicamente a Tale e Quale Show di Carlo Conti per fare una sorpresa a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che l’hanno omaggiata con una imitazione del celebre Tuca Tuca.

Adattamento del format spagnolo ‘Mi casa es la tuya’, ‘ A raccontare comincia tu’ è una trasmissione televisiva incentrata sulle interviste ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Interviste realizzate fuori dagli studi televisivi, nelle case degli ospiti o in ambientazioni speciali.

Le due edizioni di ‘A raccontare comincia tu’ sono andate in onda su Rai Tre nel 2019. Le prime sei puntate in primavera mentre le ultime quattro in autunno. Raffaella Carrà ha avuto il piacere di intervistare: Fiorello, Sophia Loren, Riccardo Muti, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Paolo Sorrentino, Renato Zero, Loretta Goggi, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto.

Con una media di un milione e mezzo di telespettatori, le puntate più viste sono state quelle con protagonisti Rosario Fiorello e Maria De Filippi. Per gli ospiti della nuova edizione si parlava di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Emma Marrone, Achille Lauro e Mika ma ora tutto è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi.