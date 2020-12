Alba Parietti dice la sua sul vaccino Covid e No vax: “Irresponsabili”

Alba Parietti è riuscita a sconfiggere il Coronavirus e con l’arrivo del vaccino dichiara la sua posizione. Non le manda a dire ai no vax e a chi ancora nega l’esistenza del virus.

La showgirl spiega all’Adnknonos di essere a favore della somministrazione del nuovo vaccino anti Covid. Non comprende, invece, coloro che scelgono di manifestare il loro dissenso pubblicamente. Afferma di non essere favorevole all’obbligatorietà in quanto ognuno deve rimanere libero di scegliere.

“Io sono pro vaccino, ma non credo si possa obbligare la gente a farlo. I no vax, però, credo siano irresponsabili. Almeno non facciano propaganda!”. È proprio a chi fa campagna contro il vaccino che la Parietti rivolge il suo appello.

Chi sceglie di non vaccinarsi fa del male all’intera società. Significherebbe negare ancora una volta l’esistenza di un problema enorme che ci affligge da quasi un anno. Per questo motivo i personaggi pubblici, in particolare, dovrebbero dare il buon esempio, etico e morale.

Il vaccino è una questione di interesse nazionale e chi sceglie di comunicare il proprio punto di vista a riguardo deve essere consapevole della propria risonanza mediatica. “Chi dice “io non mi vaccino” – afferma la conduttrice – soprattutto se è un personaggio noto può condizionare anche altri meno strutturati o informati, può insinuare dubbi“.

Un errore in cui molti stanno cadendo in questi giorni di grande clamore mediatico, causato dall’arrivo del vaccino contro il Coronavirus in Italia. La paura è comprensibile, ma questa non può bloccare un sistema che ci permetterebbe di guarire e dimenticare questa brutta pagina di storia.

Rivolge un pensiero, infine, alle persone più fragili, agli anziani. A suo avviso sono loro quelli da preservare maggiormente, motivo per cui è importante che nessuno infonda dubbi senza avere certezze. “Gli anziani hanno ancora più paura al punto tale che lo negano. Ecco perché se io fossi un no vax convinto quanto meno lo terrei per me“.

Afferma che si vaccinerà ma che, avendo ancora gli anticorpi, il suo pensiero va a tutte quelle persone a cui il vaccino potrebbe salvare la vita.