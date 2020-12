Alba Parietti: “Mourinho il mio sogno”, i messaggi privati scambiati col ct

La showgirl e conduttrice tv racconta in un nuovo libro gli amori della sua vita e consiglia alle giovani donne di scappare da uomini narcisisti. Un dolce pensiero, però, lo rivolge all’ex allenatore dell’Inter con cui in passato ebbe un piccolo flirt

Alba Parietti si definisce una “Cacciatrice di narcisi” motivo per cui ha deciso di intitolare anche un libro all’abilità che, a suo avviso, la contraddistingue nelle relazioni personali. Una donna che sa il fatto suo e che di certo non le manda a dire in amore. All’interno della sua autobiografia la showgirl ha voluto descrivere alcuni dei suoi gradi amori della vita. Quasi un’ammissione di colpe verso quelle esperienze sentimentali che le hanno fato capire che è meglio mantenersi distanti da un uomo narcisista.

“Mai dare soddisfazione agli str**zi” è il sottotitolo del suo libro, pubblicato nel mese di novembre ed edito da Baldini Castoldi. Un monito a cui far riferimento, che si ripete come mantra e che consiglia a tutte le ragazze. In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, la Parietti si sofferma proprio su questo aspetto e si rivolge direttamente alle giovani che, come lei, hanno avuto esperienze con uomini troppo dediti a se stessi e al loro ego.

“L’unico modo per essere felici è esserlo con se stesse. Ho capito che la mia favola è la mia vita” – ha dichiarato la conduttrice. Un racconto dedicato, quindi, ai suoi più grandi amori vissuti e quelli anche soltanto immaginati. Come nel caso dell’allenatore di calcio Josè Mourinho.

È ormai storia di qualche anno fa il loro flirt nato – e subito terminato – sui social. Ma per la Parietti, quella breve parentesi della vita ha avuto un’importanza tale da rimanerle impressa ancora oggi, tanto da dedicarle spazio anche all’interno del nuovo libro.

“Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore” – confessa a Libero. Un uomo che include con piacere all’interno della sua cerchia di amori in quanto anche lui è stato ed è un inguaribile narcisista. Qualche anno fa, la showgirl descriveva Mourinho come il suo uomo ideale: “È autoriferito, ha la follia negli occhi, è disinteressato a tutto ciò che lo riguarda ed è pure sexy. Il mio uomo ideale“.

Un’occasione mancata per la Parietti che, possibilmente, ancora spera nel ritorno in Italia del celebre allenatore portoghese. Ma all’interno del suo racconto ha dato spazio anche agli altri uomini che hanno percorso con lei anni di vita. Tra questi si annoverano Cristiano De André di cui dice ” È un fratello minore” e Stefano Bonaga “Un parente stretto” a cui recrimina, però, il fatto di aver rinunciato a un contratto da nove miliardi con Silvio Berlusconi a Mediaset, durante i primi anni ’90.