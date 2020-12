Alba Parietti: “Maradona non ci ha mai provato con me, ecco perché”

Alba Parietti, in un’intervista a I Lunatici su Rai Radio 2, ha confessato alcuni curiosi particolari sul suo rapporto con Diego Armando Maradona. La showgirl è da sempre stata apprezzata per la sua bellezza e sensualità che ha fatto innamorare parecchi uomini. Il Campione, invece, si è sempre dato da fare nella sua vita, vivendo ogni attimo in pienezza e spesso con un pizzico di sregolatezza. Questo lo ha portato molto spesso a mettersi nei guai.

Due personalità del genere, nonché personaggi molto forti nell’ambito dello spettacolo, avrebbero potuto far fantasticare i fan su una liaison tra i due, per lo meno quando ancora il Pibe De Oro era in vita. Infatti, la stessa Alba ai microfoni di Rai Radio 2 ha ricordato di aver avuto il Campione molto spesso ospite da lei. Tante volte in compagnia di Pelé. Un rapporto, per lo meno professionale, quindi, tra i due c’era.

Alba Parietti, però, ha spento qualsiasi fantasia potesse mai nascere su di loro. Infatti, la showgirl nell’intervista a I Lunatici su Rai Radio 2 ha definito Diego Armando Maradona “immenso” e “imperfetto”. Ha confermato la gentilezza che lui ha sempre avuto nei suoi confronti ma al tempo stesso ha ammesso che il calciatore non ci ha mai provato con lei.

“Veniva regolarmente ospite da me, con Pelè. Siamo stati a grandi livelli. Era immenso e imperfetto. Non ci ha mai provato con me. Credo che ci fossimo molto simpatici, ma non ci ha mai provato. Con me è sempre stato molto carino, anche grazie a Gianni Minà”.

Il rapporto, dunque, che si è instaurato tra loro era caratterizzato, a detta della Parietti, da una simpatia l’uno verso l’altro ma niente di più. La showgirl ne ha approfittato anche per parlare del figlio e del suo percorso professionale. Alba non ha mai nascosto di essere una mamma apprensiva e di avere il desiderio di essere sempre presente nella vita del figlio. Tuttavia, ha ammesso di averlo fatto anche per il suo bene, tenendo presente lo stress che fin da bambino probabilmente Francesco Oppini ha dovuto sopportare.

Il personaggio della Parietti, infatti, è sempre stato molto chiacchierato. La sua icona di donna sensuale e desiderabile secondo la showgirl avrebbe potuto mettere spesso in difficoltà il figlio nel rapporto con gli altri. La popolarità della donna e le sue storie d’amore, specialmente quella con Lambert che era finita su tutti i giornali, secondo lei al tempo non avrebbe aiutato.

“Essere il figlio di Alba Parietti è stato difficilissimo. E’ stato difficilissimo. Erano anni complicati. Vedi tutti gli uomini che guardano tua madre, per lui quando era piccolo i commenti pesanti sulla propria madre immagino siano stati difficili.”

Ad oggi però Alba Parietti ha dichiarato di essere fiera del percorso del figlio, di averlo sempre lasciato libero di scegliere la sua strada e di essere felice della sua realizzazione personale, sottolineando quanto la sua fama inizi a superare la propria.