Alba Parietti e Oppini, il confronto. Lui: “Voglio diventare padre”

Francesco Oppini commuove al Grande Fratello Vip, quando incontra sua madre Alba Parietti. Quest’ultima, dopo aver avuto un confronto dolcissimo con Tommaso Zorzi, vede in passerella il figlio. Non hanno la possibilità, ovviamente, di abbracciarsi, ma a distanza è come se lo facessero. Alba ci tiene a ringraziare l’influencer, con cui Francesco ha instaurato un bel rapporto di amicizia. Non solo, dice grazie anche a Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah. Tutti e tre hanno affrontato con Oppini il discorso riguardante il legame che c’è con una madre. Intanto, durante questo confronto con sua mamma, Francesco fa presente che l’esperienza all’interno del reality è qualcosa di veramente forte, che scava nel profondo.

“Non esci come prima da qui. Mi ritengo fortunato”, dichiara Oppini. Detto ciò, ammette di aver compreso a 38 anni di dover risolvere delle questioni con sua madre, in quanto hanno un rapporto bellissimo, ma anche difficile. Poi continua: “Ti rendi conto che vorrei venire ad abbracciarti?”. La Parietti gli assicura che non appena uscirà dal reality potranno parlare di tante cose. Inoltre, gli fa sapere che la sua compagna Cristina sta bene e che adesso è tranquilla. “Se baci Tommaso non devi dare spiegazioni”, afferma Alba. In particolare, la Parietti si riferisce al momento in cui Oppini ha spiegato a Dayane Mello il motivo per cui si è scambiato dei baci con Zorzi. Un momento toccante quello a cui danno vita madre e figlio nella Casa. Francesco non riesce a trattenere le lacrime!

Interviene, a questo punto, Signorini. Quest’ultimo ringrazia Alba per essersi mostrata in un modo che il pubblico non conosceva. Dopo di che, consiglia a Oppini di fare tesoro delle parole che ha pronunciato la madre poco prima: “Il tempo non torna più”. Sicuramente tra i piani di Francesco c’è quello di essere ancora più presente per sua madre, ad esempio abbracciandola. Sebbene sembri ironico, con fermezza Oppini fa alla madre una richiesta: non deve chiamare la redazione tutti i giorni. Signorini fa sapere che anche lui riceve spesso chiamate da Alba.

Ed ecco che Oppini decide di fare una confessione bellissima sul suo futuro: “Qua dentro mi è venuta voglia di diventare padre“. Ebbene sì, pare proprio che Francesco sia pronto a diventare padre. Il gieffino pensa che Cristina stia la persona giusta con cui costruire una famiglia!

Dopo la sorpresa, Francesco scopre di non essere l’eliminato di questa sera. Per la paura di vederlo uscire dal reality, Tommaso non riesce a trattenere le lacrime. Quando Signorini annuncia che il pubblico ha eliminato dal programma Paolo Brosio, Zorzi corre verso l’amico abbracciandolo. Tommaso è felice di avere avuto il confronto con la Parietti, dopo averci parlato nel corso della puntata del 31 ottobre.