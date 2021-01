Lorella Cuccarini positiva al Covid: salta la puntata di Amici

Lorella Cuccarini ha il Covid: questo il motivo della sua assenza ad Amici. Oggi è stata registrata una nuova puntata e il pubblico presente in studio ha riportato tutte le anticipazioni sulla puntata. Vedremo in onda tutto sabato 9 gennaio 2021, ma intanto tra le notizie trapelate ha suscitato particolare interesse quella sulla Cuccarini. La professoressa di danza non ha potuto essere presente in studio, per ovvi motivi, quindi è stato inevitabile spiegare anche perché non era seduta dietro alla cattedra.

Lorella Cuccarini è positiva al Coronavirus ma non dovrebbe avere dei sintomi particolarmente gravi o fastidiosi. O magari è asintomatica. L’insegnante infatti era in collegamento da casa sua, per cui ha potuto comunque svolgere il suo ruolo durante la puntata. Confermando o meno il banco dei suoi ballerini, anche se ha dovuto salutarne uno che è stato eliminato. Dalle anticipazioni non è trapelato altro sullo stato di salute della Cuccarini, quindi non si sa se sabato in puntata parlerà o meno delle sue condizioni.

In ogni caso dovrebbe stare bene e questo è l’importante, altrimenti non avrebbe potuto partecipare alla registrazione in collegamento da casa. Non si sa quindi neanche da quanto tempo Lorella ha il Covid, né come lo ha contratto. Sui suoi profili social tutto tace. L’ultimo post su Instagram risale a Capodanno, quando ha postato una foto con la sua famiglia e ha scritto “Un Capodanno particolare”. Chissà se ha usato l’aggettivo “particolare” solo in relazione alle limitazioni o perché era già positiva.

Seguiranno di sicuro aggiornamenti su Lorella, anche perché si scoprirà quando guarirà non appena potrà tornare nella scuola di Amici. Lorella infatti è impegnata anche con le lezioni e non solo con la puntata. Oppure aggiornerà i fan attraverso i canali social, adesso che la notizia è trapelata. Di sicuro quando tornerà a svolgere il suo ruolo in presenza dovrà fare a meno di uno dei suoi ballerini. Scopriremo sabato se lo sfidante che ha conquistato un banco diventerà un suo allievo oppure sarà seguito da una delle altre insegnanti.