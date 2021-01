Amici 20 anticipazioni: due eliminati, doccia fredda per Sangiovanni

Amici 20 tornerà in onda sabato 9 gennaio 2021 con Maria De Filippi. Ci sarà un ospite: Fabrizio Moro. Le anticipazioni di Amici sulla registrazione di oggi purtroppo nascondono due brutte sorprese per i fan della classe di quest’anno. Il 2021 è cominciato infatti con due eliminazioni dovute alle sfide. Nel daytime di oggi Rudy Zerbi ha proposto una sfida dopo essere rimasto colpito da una cantante, ma non ha indicato il nome dell’allievo da mettere in sfida. Non aveva un solo nome, ma ben tre: Raffaele, Kika e Arianna secondo lui erano meno meritevoli della sua sfidante.

Ha quindi passato la palla ad Arisa, visto che sono suoi allievi ha fatto decidere a lei chi mettere in sfida. Ebbene, Arisa non è riuscita a fare una scelta quindi sono finiti tutti e tre in sfida. Kika è stata eliminata: non ha vinto la sfida e ha dovuto lasciare la scuola. Arianna e Raffaele invece hanno tenuto il loro banco. A quanto pare c’è stata una sorta di sfida interna: Luca Dondoni chiamato a giudicare la sfida ha ritenuto opportuno assegnare un banco alla sfidante, rimaneva da decidere al posto di chi.

Stando alle anticipazioni di Amici News, Raffaele si sarebbe salvato cantando il suo inedito. Tra Arianna e Kika invece ha superato la prova la prima, quindi la seconda ha dovuto lasciare la scuola. Ma non è stata l’unica: anche il ballerino Riccardo è stato eliminato. Per lui era in sospeso la sfida dovuta a un provvedimento disciplinare e ha perso nella registrazione di oggi. Si sono esibiti tutti i concorrenti e hanno tenuto quasi tutti la maglia, ma non ci sono state altre eliminazioni.

Rudy Zerbi ha sospeso il giudizio su Sangiovanni: non gli ha ridato la maglia dopo la sua esibizione, pur avendola giudicata più che sufficiente. Forse come punizione per il suo comportamento? A quanto pare infatti Sangiovanni si è lamentato perché nel suo brano non c’erano i cori, quindi Rudy gli ha tolto la maglia. L’insegnante ha messo in discussione anche Aka7even, ma Anna Pettinelli, sua professoressa, non gli ha tolto la maglia.

C’è stata una discussione tra Arisa e Rudy a causa di Esa: pare che Arisa lo abbia sentito cantare La Notte e da questo è nato uno scontro con Zerbi. Giulia e Sebastiano hanno avuto un loro momento anche in questa puntata, mentre Evandro si è esibito con un suo inedito ma non è piaciuto alle radio ospiti in studio. Deddy ha vinto il premio Tim e si è esibito con un inedito.