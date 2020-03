Serale Amici, è resa dei conti: doccia fredda per Nicolai, caos post-puntata

Amici Serale, Gaia Gozzi contro Nicolai Gorodiskii: lo scontro dopo la puntata

Trovate qualcuno con cui Nicolai Gorodiskii vada d’accordo perché con Javier Rojas sembra sopportarsi e con tutti gli altri pare proprio non trovarsi in sintonia. D’altra parte il carattere del ballerino è davvero difficile, e non sono mancati casi in cui ha superato ogni limite, ad esempio rivolgendosi in modo sgarbato a Timor Steffens. Dopo la puntata di ieri si è trovato anche a discutere animatamente con Gaia Gozzi che l’ha accusato di avere dei modi eccessivi quando dice le cose. “Sono zen e serena – queste le parole della cantante –. Non mi interessa che non ti arrivo, vivrò lo stesso”. “La gente che non accetta le critiche non cresce mai”, pronta la risposta. “Sei il primo – ha fatto subito notare la Gozzi – che prende e se ne va quando si parla di te. Il fatto che tu debba buttare fango anche su Javier è vergognoso”. Il riferimento è a un preciso episodio che non è andato bene proprio a nessuno.

Serale Amici, anche Giulia Molino contro Nicolai: “Mi hai lasciato col sangue gelato”

Lo aveva fatto notare proprio Giulia Molino a Maria De Filippi nel proprio confessionale, e Gaia è stata dello stesso parere: Nicolai doveva accettare la punizione di Timor senza tirare in ballo il passato scomodo di Javier nel programma per uscirne meglio. “Io il mio esame di coscienza me lo faccio ogni giorno – questi alcuni dei passaggi del discorso di Gaia –. Dovresti fartelo anche tu. Tutto quello che tu dici è tanto forte. E tu stai parlando di persone, non di un gioco”. “Tu – gli ha poi chiesto Giulia – sei convinto di non aver mancato di rispetto a Timor o a Javier? Allora c’è qualcosa che non va, amico! Oggettivamente è stato sbagliato qualcosa oggi. Mi hai lasciato col sangue gelato due tre volte!”. “Tu hai un dovere da artista”, ha sottolineato Gaia, convinta del fatto che Nicolai debba cambiare il suo atteggiamento nel modo più assoluto.

Nicolai furioso con i concorrenti: nessuna difesa, lo scontro è acceso

Nicolai alla fine ha lasciato la casetta ed è andato a fumare fuori pensando che siano stati, chi più chi meno, tutti offensivi nei suoi confronti andando a colpire la sua persona. I ragazzi evidentemente sono stanchi dei suoi atteggiamenti eccessivi, e hanno fatto bene a farglielo presente: forse solo così potrà riflettere su certi lati del proprio carattere che dovrebbe migliorare.