Amici Giulia, atmosfera surreale: “Sangue raggelato”, lo sfogo con Maria

Giulia Molino in crisi, dopo il Serale di Amici Maria De Filippi cerca di consolarla

Giulia Molino proprio non sopporta l’aria che si respira ad Amici 19. Sicuramente avrà pensato che si tratta di una situazione surreale, e infatti non le si può dare torto. Subito dopo la puntata di ieri Maria De Filippi l’ha vista piangere senza un apparente motivo e l’ha raggiunta via collegamento chiedendole i motivi: “Non hai rapporti con nessuno lì dentro?”, le ha chiesto la conduttrice invitandola a sfogarsi con i compagni. “No. Sembro pazza”, questa la risposta di Giulia che poi ha parlato con Nyv Paternagel pur sapendo che “So cosa mi direbbe… Ho solo bisogno di un abbraccio”. Cos’è successo esattamente? A Giulia manca moltissimo Francesco Bertoli che a quanto pare riteneva l’unico con cui potersi sfogare. E tutto il resto dei colleghi? Alcuni bocciati, altri rimandati.

Giulia, lo sfogo dopo il Serale: cosa non sopporta dei suoi compagni

“Vedi tante cose che non ti piacciono?”, le ha chiesto la De Filippi. Giulia ha spiegato a Maria che non le va giù che i compagni siano così poco affiatati fra loro, e ha fatto subito l’esempio di Nicolai Gorodiskii che si è scagliato contro Javier Rojas in puntata pur facendo l’amico tutti i giorni in casetta; ha anche fatto notare come nonostante l’eliminazione di Talisa tutti siano rientrati in casa tranquillamente “come se non ci fosse un filone di emozioni. Mi sento sola”. “Stavo morendo in puntata a livello di tensione, non riesco ad essere così razionale”. Giulia non ha tutti i torti perché vivere in un contesto simile non dev’essere proprio il massimo ma Nyv le ha poi fatto capire che ognuno gestisce i rapporti a suo modo.

Nicolai Gorodiskii, le critiche di Giulia: “Vergognoso”

“Quando Nico ha messo in mezzo la questione della scuoletta [il riferimento è al fatto che Nicolai per evitare la punizione di Timor ha tirato in ballo ciò che ha combinato Javier prima del serale, ndr] a me il sangue si è raggelato. Per evitare una punizione si arriva al punto di buttare m…a su una persona con cui stai sempre in casetta. Io non fingerei di chiacchierare, di fumarmi la sigaretta. Se c’è una competizione sana ci sta, però essere in buoni rapporti qui dentro e poi essere accoltellati appena siamo là… No, è stato vergognoso!”. “Sembra – queste le parole di Nyv – che abbiano i loro modi di gestirsi. In realtà questo tipo di comportamento ce l’hanno solo tra di loro”. La discussione è poi continuata con Gaia Gozzi che ha mandato su tutte le furie Nicolai: staremo a vedere cosa succederà in settimana.