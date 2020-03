Serale Amici, Javier di nuovo contro tutti: attacchi Cannito e Incontrada

By

Javier Rojas polemico ad Amici 2020: non accetta la spiegazione di Cannito sul perché ha preferito Nicolai

Ci porteremo questa polemica fino al termine della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Javier Rojas ha tenuto a ribadire (forse per la milionesima volta?) che la giuria non sa dare dei giudizi tecnici e, dopo quelle che sembravano delle scuse rivolte a Luciano Cannito, è ritornato ad attaccarlo, mettendo in discussione tutta l’accurata spiegazione sul perché ha dato il punto a Nicolai. Che ha ovviamente gongolato.

Serale Amici 19, Javier non lo accetta: “Non è un pareggio, non si fa così”

La finale della categoria ballo è prossima, e la tensione si può tagliare col coltello. Javier ha avuto nuovamente da ridere su Cannito: “Non sono d’accordo con quello che dice. Non è un pareggio. Continuo a pensare che avrei dovuto vincere io. L’interpretazione di Nicolai non è reale. All’inizio entra ubriaco e poi ha fatto delle lacrime che cadono dal viso… Non si fa così. Ha fatto anche un’espressione da pagliaccio! Vedendo il video, sono sempre più convinto di esser stato il migliore”.

La delusione di Javier per le parole di Vanessa Incontrada

Ha poi rivolto la sua attenzione alla Incontrada, la quale ha rilasciato un’intervista importante a un noto settimanale: “Sono molto deluso per quello che ha detto Vanessa Incontrada. Lei che è un’attrice dovrebbe capire chi interpreta meglio… e io ho fatto l’interpretazione migliore! Sono deluso anche per Gabry Ponte, ma lui non sa com’è la tecnica delle coreografie di ballo”.

Nicolai, invece, è più che mai contento: “Mi ha fatto tanto piacere quello che ha detto il maestro Cannito. Io ho ballato meglio e ho fatto cose più difficili. Io ho ballato il 50% di quello che potevo. Ero deconcentrato. Mi concentrerò di più perché so che posso fare meglio. Sono tecnicamente molto più forte di Javier”. Questo succede mentre è scoppiata un’altra gigantesca polemica su Valentin Alexandru!