Amici: Cannito bomba su Celentano, nuova mossa di Nicolai contro tutti

Amici 19, al Serale continua la polemica: i concorrenti criticano Javier Rojas e Valentin Alexandru

La polemica esplosa ieri sera ad Amici 19 sembra destinata a protrarsi per tutta la prossima settimana, visto che Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii sono ancora nella scuola e la situazione è diventata esplosiva. Come se ciò che abbiamo già visto non fosse abbastanza. I concorrenti ne hanno parlato proprio dopo la diretta, con Giulia Molino che ha fatto presente di non aver apprezzato né il gesto di Valentin Alexandru né quello di Javier: “Non va bene prendere e andarsene. Uno attribuisce le proprie frustrazioni al programma…”. Ad accodarsi a lei Gaia Gozzi e Nyv Paternagel che però avrebbero fatto meglio a evitare di commentare perché Javier è intervenuto per una giusta causa: proprio non comprendiamo infatti perché non avrebbe dovuto manifestare una sua incertezza sulla competenza dei tre giurati, visto che lo stesso Giuliano Peparini in un secondo momento ha confermato che Nicolai ha ballato meno bene di lui. Siamo in un talent show o no? Si può parlare di talento oppure criticare la giuria è diventato reato di lesa maestà?

Serale Amici, Javier convinto: “Chi giudica carriera non può sbagliare”

Javier lo ha fatto notare a tutti: “La persona che giudica la carriera non può sbagliare. Per questo ho detto ‘Me ne vado’. Come è possibile?”. “Devi renderti conto che secondo me prendere e uscire non è la soluzione”, queste le parole della Gozzi, a cui hanno fatto eco quelle di Nyv: “C’è della competizione palese tra voi due…”. Esatto, Nyv, e sarebbe giusto che in un torneo con così tanti talenti, compreso quello di Valentin, ora ingiustamente fuori da Amici, le valutazioni fossero meno legate alle “sensazioni”. Facciamo riferimento a ieri, quando Vanessa Incontrada ha detto di aver votato proprio “a sensazione” e di non essersi pentita: l’attrice come giudice è perfetta perché ha il coraggio di dire ciò che pensa, non fa ragionamenti tanto per farli e si sbilancia solo quando è il caso; il punto è che il suo giudizio andava integrato con quello di esperti tecnici quali sono i professori perché solo così si può bilanciare il voto di chi non ne sa abbastanza ma ha diritto di esprimersi con quello di chi invece ne sa parecchio.

Vanessa Incontrada dispiaciuta: “Non mi sento libera”

La stessa Incontrada si è detta dispiaciuta per il clima che si è creato, e subito dopo la puntata ha manifestato un certo malessere: “Mi sento in difficoltà perché non mi sento libera”, queste le sue parole che non sono piaciute per niente a Javier: “Lei ha una preferenza personale – ha sottolineato il ballerino cubano –. Deve sapere quando una cosa non sta fatta bene. Non è un giudizio oggettivo quindi hanno sbagliato”. La questione è la stessa sollevata da Valentin, con il quale si è schierato il Web sia ieri sia oggi, a seguito della reazione di Maria De Filippi che ha lasciato tutti un po’ perplessi. Non è finita qui comunque.

Luciano Cannito, bomba su Alessandra Celentano: “Non ha gli strumenti necessari”

Dopo la puntata infatti sono stati sentiti anche i pareri di altri esperti, ad esempio di Luciano Cannito, tirato direttamente in ballo da Alessandra Celentano nella puntata di ieri sera: Cannito ha spiegato che “Tutta questa grande differenza non c’è stata. La Celentano – ha poi aggiunto – hanno sottolineato che ci fosse un’enorme differenza d’interpretazione. Sono state due interpretazioni diverse. Javier ha gridato allo scandalo perché ha 22 anni, perché la competizione si stava facendo serrata e non ha retto lo stress della sconfitta. La Celentano – ha poi concluso – non ha gli strumenti necessari per giudicare a 360 gradi un danzatore. Tutto ciò che lei non conosce e non riconosce non giudica bello”. Cannito spieghi allora perché anche per Peparini Nicolai aveva ballato peggio di Javier.

Nicolai Gorodiskii, nuova mossa al Serale: vuole stare da solo, cosa succederà?

Dura intanto la reazione del ballerino che forse avrebbe potuto evitare certe affermazioni: “Non mi piace – queste le parole di Rojas – quello che dice. Il suo giudizio tecnico non mi sembra super tecnico. È un pezzo che conosco. Mi sembra che lui non lo conosca, che dalla Var non veda niente”. Polemica rovente, come vedete, a cui si aggiungerà molto presto tra l’altro anche quella di Nicolai che continua a provocare: “A me dà fastidio – queste le sue parole subito dopo il rientro in casetta –. Io pure ho preso la maglia, lui deve rovinare tutto, il mio momento. Da quando sono entrato è difficile. Tutti sono contro di me!”. Tutti sono contro di te o tu sei contro tutti, Nicolai? Domanda del secolo. Intanto comunque il ballerino ha fatto un’altra richiesta, quella di dormire da solo per evitare contatti con gli altri: sembra essere più l’ennesima mossa per destabilizzare il gruppo che un’esigenza spontanea. Ma su questo non è detto che abbiam ragione: saranno le prossime puntate a dircelo.