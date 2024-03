Serale Amici 23, prima puntata: chi è l’eliminato e la crisi di Lil Jolie

La prima puntata del Serale di Amici andata in onda sabato, 23 marzo, ha visto arrivare al ballottaggio finale due protagonisti assoluti del programma: Lil Jolie e Kumo. Dopo un’agguerrita sfida in studio, i due sono tornati in casetta per sapere il verdetto finale dei giudici. Maria De Filippi ha prima parlato privatamente con i due allievi riguardo il loro percorso nella trasmissione, per poi comunicare a tutti il nome dell’eliminato. Alla fine, a dover abbandonare il talent è stato il ballerino Kumo. Un’eliminazione inaspettata, dato che per diversi mesi l’allievo di Emanuel Lo sembrava essere uno dei pezzi di serie dell’edizione.

Amici 23, prima manche: vincono Zerbi e Celentano

Nella prima manche, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato per primi il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Primo ad esibirsi Petit, che batte l’avversario Giovanni. Dopodiché, è stato il turno di Martina, che ha vinto contro un passo a due di Marisol e Dustin. L’ultima sfida tra Lil Jolie e Holden ha infine segnato la vittoria di Zerbi-Celentano con la sconfitta di Lil Jolie. Al ballottaggio, vanno Gaia, Giovanni e Ayle. L’eliminato della prima manche è Ayle, che ha dovuto abbandonare per sempre Amici.

Amici 23, seconda manche: doppia vittoria per Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Zerbi e Celentano hanno deciso di sfidare la quadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La gara inizia con un guanto di sfida sull’interpretazione e la sensualità tra Kumo e Dustin, che ha vinto contro l’avversario. La seconda sfida ha visto Petit vincere di nuovo contro Sarah, decretando subito il secondo trionfo della sua squadra. Rudy e la Maestra hanno dunque mandato al ballottaggio Mida, Sarah e Kumo, che è infine scelto come il primo eliminato provvisorio della puntata.

Amici 23, terza manche: trionfo di Cuccarini e Emanuel Lo

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno lasciato il “boccino” alle altre squadre, motivo per il quale la terza manche ha visto la sfida tra il team Pettinelli – Todaro e Cuccarini – Emanuel Lo. Si parte con un guanto di sfida sulla guida con il partner tra Nicholas e Giovanni, che ha perso contro l’avversario. Seconda sfida tra Lucia e Martina, con il punto a quest’ultima. Alla fine, se la sono giocata Lil Jolie e Mida, che con un’esibizione in spagnolo ha portato alla vittoria la sua squadra. Le allieve nominate dai professori sono state Lil Jolie, Martina e Gaia. A doversela giocare con Kumo è stata infine Lil Jolie.

Amici 23: la crisi di Lil Jolie e il secondo eliminato della prima puntata

Prima di sapere l’esito finale, Lil Jolie e Kumo si sono esibiti per giocarsi la permanenza del programma. Durante il ballottaggio finale, Lil Jolie è andata in panico più volte, facendo anche fatica a respirare. Al che, Maria De Filippi ha interrotto la gara, chiedendole se volesse uscire e rientrare dopo. Ma, la cantante è voluta rimanere in studio. Dopo aver bevuto un po’ d’acqua ed essere stata tranquillizzata da Maria, Lil Jolie ha ripreso pian piano il respiro. Alla fine della sfida, tutti i ragazzi sono tornati in casetta per attendere il verdetto deciso dai giudici.

La De Filippi ha parlato con entrambi gli allievi, che si sono confessati sulle loro paure e sulla loro esperienza nel programma. Successivamente, Lil Jolie e Kumo hanno raggiunto gli altri per scoprire il verdetto: il secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici è Kumo. Il ballerino ha infine abbracciato tutti i suoi compagni, che lo hanno salutato tra lacrime e commozione. Una sfida considerata da molti ingiusti quella tra Lil Jolie e Kumo, che ha visto uscire forse prematuramente uno dei allievi più apprezzati dell’edizione.