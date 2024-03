Amici 23, Ayle eliminato: giuste proteste e Lucia in lacrime

Questa sera, sabato 23 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici. Per il secondo anno, consecutivo sono tornati come giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, i quali hanno valutato le esibizioni delle tre squadre: Zerbi – Celentano, Cuccarini – Emanuel Lo, Pettinelli – Todaro. I primi a scendere in campo sono stati Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, i quali hanno deciso di sfidare il team formato da Anna Pettinelli Todaro. A seguito di tre esibizioni, alla fine, hanno avuto la meglio Zerbi e la Maestra, mandando al ballottaggio tre allievi della squadra rivale: Ayle, Giovanni e Gaia.

La giuria ha deciso di salvare per prima Gaia. La sfida finale è stata tra Ayle e Giovanni, conclusa poi con l’eliminazione definitiva di Ayle. Un’eliminazione amara, che ha causato una vera e propria bufera sui social. Il cantante infatti è stato mandato via subito, senza aver avuto neanche l’opportunità di esibirsi durante la sfida a squadre. Difatti, ha cantato solamente durante il ballottaggio, prima con una cover di “Malamente” di Tedua e, infine, con il suo inedito “Allergica alle fragole”. In tanti credono che questa sera Ayle abbia fatto le migliori performance del suo percorso e che non meritasse affatto di essere il primo eliminato.

Secondo molti telespettatori, il meccanismo del Serale andrebbe cambiato. Dopo tanti mesi di impegno e prove, c’è chi ritiene ingiusto essere eliminati dopo appena un’ora di trasmissione, senza nemmeno avere l’opportunità di esibirsi e vivere pienamente l’esperienza dello show. Inoltre, il programma sembra essere diventato ormai troppo prevedibili. Nel corso dei mesi passati nel programma, Ayle è stato spesso messo in discussione. Per questo, sembrava abbastanza scontato che i giudici, nonostante non lo avessero seguito nel pomeridiano, decidessero di eliminarlo per primo.

una delle migliori esibizioni di ayle e anche l’ultima 💔 sarai x sempre il più rilevante #Amici23 pic.twitter.com/DNjDgTxZRY — gaia (@esp8on) March 23, 2024

Ad ogni modo, alla fine Ayle ha preso abbastanza bene la sua eliminazione, salutando e ringraziando tutti per l’opportunità. Maria De Filippi ha dedicato delle dolci parole al ragazzo, che è andato via dallo studio lasciando una Lucia in lacrime. La ballerina non è riuscita a trattenere la commozione ed è scoppiata in un pianto a dirotto nel vedere il compagno andare via. La ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime nel vedere il compagno andarsene, mostrando chiaramente l’emozione. Nei daytime, non è mai stato chiarito se tra loro ci sia solo amicizia o qualcosa di più, ma è evidente che provino un affetto molto forte.