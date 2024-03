Amici 23, Pettinelli balla con Todaro: reazione epica della Cuccarini

Con l’inizio del Serale della 23esima stagione di Amici, sono tornati anche i guanti di sfida tra i professori. Il meccanismo di questo Serale segue lo stesso delle ultime edizioni, ovvero la presenza di tre squadre che sfidano in tre manche giudicate da tre giudici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. La prima sfida è stata vinta dal team Zerbi – Celentano e ha visto l’eliminazione definitiva di Ayle. Nella seconda manche, i due professori hanno battuto nuovamente gli avversari, mandando al ballottaggio finale Kumo.

Prima di scoprire chi tra gli allievi rimasti dovrà affrontare il ballerino per rimanere nel programma, i 6 insegnanti si sono messi in gioco con i loro guanti di sfida. Tutti i professori hanno raggiunto il centro del palco per dare inizio alla sfida. “Ho visto le prove e mi è bastato!”, ha scherzato subito Maria De Filippi. I primi ad esibirsi sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno vestito i panni di Barbie e Ken. Sulle note di “Barbie girl”, hanno dato vita ad un’esibizione super trash con tanto di caduta di Zerbi.

Subito dopo, è stato il turno di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, che hanno fatto un omaggio a Rocket Man, ballando sulle note di Crocodile Rock. La Pettinelli si è messa in gioco in una vera e propria coreografia, con tanto di prese e passi di danza complicati. Durante l’esibizione, le telecamere hanno subito inquadrato la reazione di Lorella Cuccarini. Guardando la collega fare prese di ballo con Todaro, la showgirl ha subito fatto un’espressione preoccupata e imbarazzata, che non è affatto passata inosservata ai telespettatori.

Il video della reazione della Cuccarini ha immediatamente fatto il giro del web, divertendo moltissimo gli utenti social. Dopodiché, è arrivata la performance di Lorella insieme ad Emanuel Lo sulle note della colonna sonora La febbre del sabato sera. Alla fine, ad avere la meglio è stato il duo Zerbi – Celentano. “Sono troppo omosessuale per non votare Barbie”, ha esclamato Michele Bravi. “Ma che vergogna!”, ha infine concluso ironicamente la De Filippi, prima di tornare alla gara tra i ragazzi.