Serale Amici 23, 3°puntata: l’eliminato spiazza, ma c’è una sorpresa

Questa sera, sabato 6 aprile, è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici. A differenza delle scorse settimane, questa volta, c’è stata una sola eliminazione. Ogni manche ha decretato un eliminato provvisorio, portando al ballottaggio finale tre concorrenti: Lucia, Lil Jolie e Sofia. Dopodiché, solo due di loro se la sono dovute giocare fino alla fine, ovvero le ballerine Lucia e Sofia. Una volta arrivate in casetta, Maria De Filippi ha comunicato l’esito, molto sofferto da entrambe le ragazze e da tutti gli allievi del talent show. Il verdetto finale ha visto uscire per sempre dal programma Lucia.

Amici 23, prima manche: vincono Pettinelli e Todaro

Nella prima manche, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno sfidato per primi il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La gara è iniziata col botto, con un guanto di sfida tra Mida e Martina, rifiutato da Lorella Cuccarini e dai giudici. A seguire, c’è stato un secondo guanto di sfida tra Sarah e Lil Jolie, vinto da quest’ultima. Infine, Martina si è esibita contro Mida, riuscendo a far vincere la propria squadra. Al ballottaggio, sono andati Sofia, Lucia e Mida. Dopo le esibizioni dei tre, i giudici hanno deciso che l’eliminata provvisoria è Lucia.

Amici 23, seconda manche: trionfo di Zerbi e Celentano

Per la seconda manche, Pettinelli e Todaro hanno cambiato bersaglio, sfidando la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Si parte con Gaia vs Petit, che ha battuto l’avversaria. Dopodiché, si sono scontrati Martina e Dustin. A causa dell’indecisione di Michele Bravi, la sfida è stata annullata. Si continua quindi con Holden vs Lil Jolie, con la vittoria del primo. Trionfa quindi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno mandato al ballottaggio Lil Jolie e Gaia, con la prima come seconda eliminata provvisoria.

Amici 23, terza manche: doppia vittoria di Zerbi e Celentano

Dopo il guanto di sfida tra i professori concluso con il pareggio, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno infine sfidato il team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La prima sfida è tra Petit e Sarah, con la vittoria del primo. Proseguono Mida vs Marisol, con la ballerina che ha preso il punto portando la sua squadra alla seconda vittoria. Zerbi e Celentano hanno mandato a rischio eliminazione Mida e Sofia. Prevedibilmente, è Sofia a raggiungere Lucia e Lil Jolie per il ballottaggio finale.

Amici 23: l’eliminato della terza puntata. Dramma, pianti e un colpo di scena

Ha inizio il ballottaggio finale, dove tutte e tre le ragazze sono particolarmente nervose. La prima a salvarsi è Lil Jolie, che non si aspettava quest’esito. La sfida decisiva è quindi tra Sofia e Lucia, che si sono esibite tra un pianto e l’altro. “È una tragedia”, continuavano a ripetere le ballerine, legate da una grande amicizia. Il loro professore Emanuel Lo ha cercato di rassicurarle, salutandole prima di uscire dallo studio. Una volta tornate in casetta, le allieve si sono lasciate andare a grandi lacrime, sostenute dalla voce di Maria De Filippi. Infine, l’esito della sfida: a dover abbandonare Amici è Lucia.

L’eliminazione di Lucia ha spiazzato il pubblico di Amici, scatenando una serie di proteste. Gli utenti del web non hanno preso per niente bene questa scelta, dato che dai più la ballerina era considerata una dei concorrenti migliori del programma, sicuramente non meritevole di uscire così presto. Tuttavia, c’è stata anche una sorpresa rassicurante per l’italo-americana: un’offerta di lavoro per la ProArteDanza da settembre a novembre in Canada, con summer school da luglio. Nonostante ciò, Lucia non è riuscita a nascondere la sua tristezza nel dover lasciare per sempre Amici e tutti i suoi compagni di viaggio.