La terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è andata in onda questa sera 1 aprile. Dopo essere entrata in studio, la conduttrice ha presentato la giuria: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. I tre giudici hanno dovuto sfidarsi in una prova di yoga per decidere chi delle tre squadre potesse iniziare la gara. Dopo la vittoria di Giuseppe Giofrè, il ballerino ha pescato la busta con scritto il nome del team prescelto per dare inizio alla serata, ovvero quello formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due hanno deciso di sfidare per primi Arisa e Raimondo Todaro. Questa volta, a differenza delle scorse due puntate, c’è stato un solo eliminato. Dunque, la prima manche, a differenza delle scorse puntate, ha decretato solamente il primo eliminato provvisorio della serata, così come le due manche successive. Alla fine, i tre sono andati al ballottaggio finale.

Amici 22, prima manche: vincono Celentano – Zerbi

Nella prima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato Arisa e Raimondo Todaro. Primi a gareggiare Aaron contro Mattia, che è riuscito a battere l’avversario. Dopodiché, è stato il turno di Wax e Isobel, la quale ha ottenuto il punto per la sua squadra. A concludere il match sono stati Aaron e Alessio. Il cantante riesce a portare al trionfo la squadra e Zerbi e Celentano si sono aggiudicati la prima vittoria della serata. I prof hanno poi deciso di far esibire per l’eliminazione Federica, Alessio e Wax. Dopo le performance dei tre ragazzi, i giudici hanno espresso la loro sentenza: il primo eliminato provvisorio della serata è il cantautore Wax.

Amici 22, seconda manche: seconda vittoria per Zerbi e Celentano

Dopo il solito siparietto con le “mamme chioccia” messo in piedi da Rudy Zerbi, il professore e la sua collega hanno fatto scendere in campo per la seconda manche la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il secondo match è iniziato con un guanto di sfida tra Maddalena e Isobel, finito con la vittoria di quest’ultima dopo un’accesa discussione tra i prof e i giudici. Dopodiché, si sono scontrati Angelina e Aaron, che questa volta non è riuscito ad ottenere il punto. La terza e decisiva prova ha visto un altro guanto di sfida. Questa volta, si sono sfidati Samu e Ramon, che ha portato al trionfo per la seconda volta la squadra Zerbi – Celentano. I due hanno poi mandato al ballottaggio Samu, Maddalena e Angelina. Tra i 3, Samu è risultato come l’eliminato provvisorio.

Amici 22, terza manche: trionfano Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Prima dell’inizio della terza manche, c’è stato il consueto guanto di sfida tra prof. Tra le tre squadre, il primo posto è andato alla coppia Cuccarini – Emanuel Lo, che hanno stupito tutti con una performance sulle note di “Crazy in love” di Beyonce. Dopodiché, è arrivato il turno dei ragazzi. Rudy Zerbi e Celentano hanno voluto gareggiare nuovamente contro il team Cuccarini – Emanuel Lo. Prima prova: nuovo guanto di sfida tra Isobel e Maddalena, che per la prima volta è riuscita a battere la rivale. Dopodiché, si sono scontrati Aaron e Cricca, con la vittoria di quest’ultimo. Essendoci stati due punti di fila per due artisti della stessa squadra, non c’è stato bisogno di fare una terza sfida e la manche è stata vinta dal team Emanuel Lo – Cuccarini. A questo punto, i due hanno mandato a rischio eliminazione Isobel, Ramon e Aaron. Infine, a doversela giocare con Wax e Samu è stato Ramon.

Amici 22, chi l’eliminato della terza puntata

Prima di sapere l’esito, Wax, Samu e Ramon si sono esibiti con delle meravigliosi performance per cercare di rimanere all’interno del programma. Il primo a salvarsi è stato Ramon e gli altri due allievi a rischio hanno dovuto cantare e ballare nuovamente per decretare chi tra loro dovrà abbandonare per sempre il talent show. Al termine della puntata, i ragazzi sono tornati in casetta per sapere l’eliminato della serata. Ad accoglierli Maria De Filippi in collegamento, che ha avuto prima una lunga chiacchierata con Wax e poi con Samu. Il cantautore si è lasciato andare ad un emozionante sfogo con Maria, confessandole che, nel caso dovesse uscire, gli mancherà molto non poter più parlare con lei. D’altro canto, Samu si è detto molto soddisfatto del suo percorso, dichiarando di non aver alcun rimpianto. Poco dopo, è arrivato finalmente il verdetto: l’eliminato definitivo è Samu. Dopo aver sentito il nome del ballerino, i ragazzi di “Amici” sono scoppiati in lacrime. In particolar modo, il ballerino di latino americano Mattia è crollato emotivamente, esclamando che non si aspettava assolutamente quest’eliminazione perchè, a detta sua, Samu meritava di rimanere nel programma.

Ma Mattia non è l’unico a pensarla in questo modo. Anche il popolo del web è andato letteralmente in rivolta dopo aver saputo dell’uscita di Samu. In realtà, gli utenti dei social hanno mostrato un forte disappunto contro il ballottaggio finale, che ha visto sfidarsi due tra le punte di diamante di quest’edizione del talent. Nei mesi precedenti, infatti, Wax e Samu sono sempre stati considerati dei papabili vincitori. Per questo, una sfida del genere alla terza puntata ha lasciato tutti abbastanza basiti. In tanti sostengono che il meccanismo del Serale non giovi a favore dei giovani talenti della trasmissione e permetta che vadano avanti persone meno meritevoli di altre.