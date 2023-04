Il Serale di “Amici” è giunto alla sua terza puntata e la sfida si fa sempre più accesa. Anche questa sera 1 aprile le tre squadre si sono sfidate con agguerritissime esibizioni di canto e di ballo. Tramite una prova di ‘yoga’ tra i tre nuovi giudici, Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, si è decretato il team che ha aperto la prima manche, ovvero quello formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Dopo aver vinto la prima sfida, i due prof hanno voluto far scendere in campo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il secondo match è quindi iniziato con un acceso guanto di sfida: da una parte Isobel, ballerina della Celentano, e dall’altra Maddalena, allieva di Emanuel Lo. Il guanto è stato lanciato dalla Maestra, la quale ha usato delle espressioni abbastanza forti contro la ‘rivale’, scatenando una forte polemica sia in studio che a casa.

Nella lettera inviata a Maddalena per comunicarle la proposta del guanto di sfida, la Maestra Celentano l’ha definita un “pulcino” in confronto alla sua allieva. Per questo, giunta la puntata, Emanuel Lo ha voluto rimproverare la Celentano per le parole forti usate contro la sua ballerina. Ovviamente, Alessandra non ha ceduto un attimo e ha ribadito il suo punto di vista con toni alquanto accesi. A questo punto, le due ragazze si sono finalmente esibite. La coreografia, dimostrata da Giulia Pauselli, è stata ballata sulle note di Baby One More Time e Gimme More di Britney Spears e, nella seconda parte, si è spostata su un palo da pole dance. Dopo aver visto entrambe le ragazze ballare, è toccato ai giudici dare la loro preferenza. Prima di votare, però, un giudice in particolare ha avuto da ridire sull’atteggiamento della Celentano.

Cristiano Malgioglio ha criticato i duri giudizi della Maestra contro Maddalena: “Così la demoralizzi”. Alla fine, il punto è andato a Isobel. Ma, prima di tornare al proprio posto, la sua avversaria ha avuto qualcosa da ridire contro la Maestra. “Mi sono stufata delle sue cattiverie!”, ha esclamato con la voce rotta dal pianto. Neanche a dirlo, la Celentano non si è fatta impietosire ha rincarato la dose dicendole “Sei una lagna”. Delle parole alquanto forti, riprese anche dalla stessa Maria De Filippi. Neanche Lorella Cuccarini è riuscita a tacere ed è intervenuta in difesa della 18enne. A quel punto, la Celentano si è scagliata contro la Cuccarini per essersi intromessa in una discussione che non la riguardava, ma anche Lorella non ha fatto una grinza e ha riconfermato il suo disappunto.

C’è da dire che anche il popolo del web si è rivoltato contro Alessandra Celentano. Solitamente osannata dai social per la sua schiettezza, sembra che l’eccessiva durezza della Maestra cominci a stancare il pubblico. Molti hanno definito il suo atteggiamento contro Maddalena “cattivo” e “offensivo“. Nonostante abbia sempre ribadito che le sue critiche sono rivolte sempre al ballerino e non alla persona, alcune espressioni si potrebbero sicuramente evitare, come, per l’appunto, definire una “lagna” una ragazza di 18 anni che sta semplicemente avendo uno sfogo. Insomma, questa volta la Maestra ha proprio esagerato e questi continui attacchi cominciano a diventare ormai obsoleti.