Amici, tra Aaron e Wax finisce a parolacce: cosa è successo

Nuovo scontro tra Aaron e Wax. Dopo i numerosi scontri avuti nella Scuola di “Amici“, i due allievi sembrano non riuscire proprio a trovare un punto d’incontro e le tensioni del Serale hanno peggiorato solamente la situazione già vacillante. In vista della terza puntata della fase Serale di “Amici”, la paura di uscire aumenta sempre di più e durante il daytime di oggi 31 marzo i ragazzi si sono ritrovati per fare delle previsioni sui prossimi eliminati del talent. Dopo l’uscita di Megan, NDG, Gianmarco e Piccolo G, i più preoccupati sul loro destino nel programma sono Cricca, Maddalena e Samu. Allo stesso modo, anche Wax, uno dei cantanti di punta di quest’edizione, ha ammesso di non essere totalmente sicuro riguardo la sua permanenza nella trasmissione. Anzi, ha aggiunto di non esserlo mai stato, tanto da non aver mai disfatto la valigia. Ascoltando queste parole, Aaron ha avuto una reazione che non è affatto piaciuta al cantautore della squadra di Arisa.

“Io a settembre quando sono entrato qua ho fatto la valigia e non l’ho mai disfatta. Pensavo che ogni puntata potevo uscire, sempre. Qualsiasi, giuro. Pure in quella di Natale pensavo si potesse uscire”, ha detto Wax. Al che, Aaron ha reagito facendo delle smorfie per prendere in giro il collega. In poche parole, il cantante della squadra di Rudy Zerbi non ha creduto minimamente al suo discorso e ha voluto fargli capire di averlo trovato un po’ ipocrita e stucchevole. “Dimmelo qua in faccia Aaron. Bravo, vattene a fan***o”, ha esclamato Wax dopo essersi accorto della scena.

Wax e Aaron: ennesima lite

A questo punto, è intervenuto Cricca, dicendosi d’accordo con Aaron, dato che non crede che anche al pomeridiano potesse veramente pensare di uscire, considerando il riscontro che ha sempre avuto. Wax ha ribadito il suo punto di vista e Aaron ha continuato con le sue smorfie senza rispondergli apertamente. “Basta, non sei simpatico“, ha detto il cantante milanese, prima di ricevere finalmente una replica diretta dal compagno. “Secondo me sei intelligente e hai la percezione di quello che accade qua dentro. Ok la valigia cel’avevi fatta, lo so, me l’avevi anche detto, però non penso che tu...”, ha dichiarato Aaron prima di essere interrotto da Wax, che si è mostrato stufo di parlare con una persona che mette sempre in dubbio le sue parole.

Aaron, però, è rimasto fermo sulla sua visione, notando una certa discordanza in Wax tra quello che dice e quello che poi mette in atto. “Tu mi mandi a fan***o perché non ti sto simpatico e io non posso dirti le cose? Se te le dico non va bene, se non te le dico non va bene, dimmi allora cosa va bene”, ha poi aggiunto. La discussione è poi andata avanti, ma non riuscendo a trovare un punto d’incontro, è intervenuto allora il ballerino di Alessandra Celentano, Ramon, che ha specificato come non provando simpatica reciproca sarà difficile andare d’accordo e, dunque, sarebbe meglio lasciare perdere.