Nervi tesissimi nella Casetta di Amici di Maria De Filippi. Wax e Aaron se le sono cantate di santa ragione, con il primo che ha finito per sbroccare, proferendo una serie di parolacce e dicendo senza giri di parole di non provare alcuna simpatia per il compagno d’avventura. A far crescere la tensione nella scuola più popolare d’Italia è stato un guanto di sfida che Rudy Zerbi ha lanciato ad Arisa e Wax. Guanto che questi ultimi due hanno rifiutato. Finita qui? No, perché Arisa, nelle scorse ore, ha a sua volta lanciato un guanto ad Aaron, che ha finito per adirarsi con Wax. Motivo? Avrebbe voluto essere messo al corrente della faccenda proprio da Wax che invece è stato su posizioni vaghe quando gli è stato chiesto della questione (“Sì, no, bo, non lo so”). Ma come si suol dire, i nodi, prima o poi, vengono al pettine. E infatti a distanza di poco tempo Aaron ha compreso che Wax sapeva. Apriti o cielo!

Amici di Maria De Filippi, Aaron e Wax ai ferri corti: il rapper perde la pazienza

Arisa ha avvisato Aaron che lei e Wax non hanno accettato il guanto di Rudy e che invece ne hanno proposto un altro, un confronto su un pezzo con delle barre scritte. Quando Wax è arrivato in casetta, Aaron ha chiesto spiegazioni: “Ma quindi dobbiamo scrivere delle barre e sfidarci? Perché ieri sera non me l’hai detto? Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Dai non ci credo che te lo sei scordato. Il principio, questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida“.

Wax, messo alle strette, ha perso la pazienza e si è sfogato pesantemente, attaccando il collega e ribadendo, anche se in modo non proprio convincente, che non lo ha avvisato del guanto di sfida non in modo volontario. “Io non lo sapevo! Vabbè me lo sarò scordato. Ti ho fatto capire che non avevamo accettato il guanto di Zerbi, ma della sfida di Arisa me lo sono scordato”, ha spiegato il giovane artista che ha poi alzato ulteriormente i toni, non misurando nemmeno le parolacce: “Oh bro, vattene a fare in c**o mi sono proprio rotto i co*****i po**a pu****a. Se ridici che non mi credi ti rimando a fare in c**o per la seconda volta non ci sono problemi“.

Wax e l’antipatia provata nei confronti di Aaron

Il rapper, ormai a briglia sciolta, ha pure evidenziato allo stesso Aaron che per lui non prova alcuna simpatia: “E che ca**o vuoi con sta cosa? Io se mi reputo un artista e non un cantante dico quel che ca**o mi pare. Questo accanimento mi dà fastidio! E poi sti giochetti come Rudy che mi dà del ciuchino e dell’asino. Non si deve permettere, perché io non gli dico che è un asino. Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti”.

Aaron dopo aver visto l'incontro di Wax con la prof Arisa e aver ricevuto il guanto di sfida chiede dei chiarimenti a Wax e… #Amici22 pic.twitter.com/1WBYbXv46o — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2023

Il talent show è da poco entrato nella fase ultima, il Serale. La competizione si sta facendo ancor più serrata e inevitabilmente la tensione è aumentata. Il battibecco di fuoco tra Aaron e Wax ne è la prova.