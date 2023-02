Appena Maria De Filippi ha menzionato Capodanno c’è stato il brusio in studio: il pubblico si aspettava forse di scoprire finalmente tutta la verità. Non è così, Maria sta mantenendo ferma la sua posizione circa il non rivelare cos’è successo in casetta a Capodanno. Nonostante i dubbi siano ormai molto ridotti ed è stata confermata la teoria della noce moscata, la produzione di Amici sta continuando a tutelare i suoi allievi. E forse non diranno davvero mai la loro verità, di sicuro non mostreranno mai le immagini.

Oggi però Maria è tornata sulla questione non per approfondirla, bensì per spiegare a Wax perché se l’è presa così tanto con lui. Nulla di personale, è chiaro, e chi segue Maria da anni magari aveva già intuito perché avesse bacchettato in quel modo l’allievo di Arisa. Chiaramente Wax è stato l’ideatore del fattaccio, colui che ha trascinato gli altri ma la responsabilità è divisa in parte uguali tra tutti. In casetta gli altri allievi hanno colto la palla al balzo per mettere Wax davanti a un comportamento che a quanto pare provocava malessere in alcuni di loro.

Oggi la conduttrice di Amici 22 in più momenti ha fatto elogi a Wax, per come è migliorato nelle ultime settimane. Poi lo ha chiamato al centro dello studio e gli ha fatto un discorso. Maria ha spiegato a Wax perché se l’è presa così tanto con lui. Prima però ha voluto sollevarlo da quel senso di colpa totale che portava addosso. Non è stato l’unico responsabile, per cui non deve sentirsi tale:

“Non eri l’unico, non ti devi sentire l’unico che ha fatto un errore. Questo è importante. Il peso va diviso equamente e penso che tu lo abbia straportato questo peso, adesso basta. Ok? Siamo d’accordo?”

Quindi è passata a parlare del loro rapporto. Maria e Wax hanno litigato anche ai casting, ma se ha discusso con lui è perché pensava di aiutarlo. Lo ha rimproverato perché era certa fosse il modo più giusto per aiutarlo a capire in quel momento:

“Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting io e te abbiamo litigato, ti ricordi? Abbiamo litigato anche dopo Capodanno, me la sono presa più con te che con tutti. Ti ho mandato in casetta senza guardarti in faccia. Se me la prendo così e discuto con te è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca, sennò non discuto. Credimi, sennò io ignoro. Se io discuto è perché penso che la discussione possa portare dei frutti”

Wax era felice di sentire queste parole, spera che questo bene che sta venendo fuori da lui possa durare e possa venire sempre più fuori. Ha anche detto una frase molto bella e significativa: “A scuola c’è prima la lezione e poi il test, nella vita c’è prima il test e poi la lezione”. Wax si è emozionato dopo le parole di Maria De Filippi. Lei lo ha notato: “Fermi fermi, ti stai emozionando? Tu non sei abituato che le persone possano credere in te, giusto?”.

La lettera di Angelina a Wax ad Amici 22

Poco dopo Maria ha rivelato che Angelina ha scritto una lettera per Wax dopo Capodanno. Tra i due è nata una bella amicizia e di sicuro Angelina voleva essere d’aiuto in quel momento. Tuttavia proprio Maria ha chiesto all’allieva di non consegnarla: “Volevo che capissi senza essere aiutato”. Ed è andata proprio così, Wax ha imparato la lezione da solo e si sta impegnando per dimostrare di essere altro rispetto all’idea che potrebbe dare con certi atteggiamenti. “Un po’ di persone che ti vogliono bene ci sono, ok?”, ha aggiunto Maria parlando con Wax.