Serale Amici 2019, Ludovica problemi con l’orchestra: la confessione

Ludovica di Amici 18 in crisi: la prova con l’orchestra non va bene

A poche ore dal Serale di Amici 2019 può succedere di tutto. E basta un piccolo errore per mandare in crisi i concorrenti! Ludovica Caniglia non è riuscita a gestire la preoccupazione per la prima puntata dopo aver avuto dei problemi con l’orchestra: “Non la sentivo”, ha confessato ai suoi compagni di squadra. Un problema, questo, che si è ingigantito col passare del tempo. Durante il daytime, abbiamo infatti visto una disperata Ludovica sul divano: tra le lacrime, ha singhiozzato il suo malessere. Tutti le sono stati vicino, soprattutto Giordana Angi, che ha trovato le parole giuste per tirarla su di morale.

Serale Amici 2019, la confessione di Ludovica ai suoi compagni

Umberto ha spiegato a Ludovica che è normale avere dei timori nei confronti del Serale: “Adesso tutti noi avvertiamo la pressione. Quella pressione che ti mette addosso lo studio e le persone che ti guardando e ti giudicano”. Dopo la crisi di pianto di Alvis, c’è stata quella di Ludovica, che ha confessato ai suoi compagni di squadra: “Non c’entra nulla con quello che abbiamo fatto finora. Mi sono accorta che ho qualcosa dentro che non se ne va mai. Una sofferenza che mi porto dentro. Non riesco a controllarla. C’è e basta”.

Amici, news su concorrenti e professori

Siamo certi che Alvis e Ludovica riusciranno a dare il meglio di loro durante la prima puntata del Serale di Amici 18. Dalla loro hanno due direttori artistici di tutto rispetto, dei quali Maria De Filippi ci ha dato delle succulenti curiosità! Non solo: siamo venuti a conoscenza del reale motivo per cui la Celentano non vuole avere un rapporto stretto con gli allievi di Amici. Scopriremo tanto altro ancora durante le prossime puntate del Serale. Non perdetevele!