Amici 18, Alvis crisi di pianto prima della puntata: “Non ce la faccio”

Alvis in lacrime: la confessione ad Amici 18

L’attesa della prima puntata del Serale di Amici 18 pesa come un macigno per alcuni concorrenti. Alvis non è riuscito a gestire la preoccupazione per quello che succederà ed è scoppiato in lacrime: trattenersi, per lui, è stato impossibile. Ha resistito durante tutta la settimana, ma è arrivato il giorno in cui è esploso in una confessione inaspettata. Alvis di Amici ha più volte confessato di essere un ragazzo insicuro e il tatuaggio che ha sul volto è uno stimolo per non abbattersi mai. Però ogni tanto i momenti “no” arrivano e il cantante ha spiegato a Mameli che è giù di corda non solo perché teme di non dare il massimo durante la prima puntata, ma anche perché ha dei problemi interiori che non è mai riuscito a risolvere.

Amici 18, i problemi interiori di Alvis

“Ho un po’ robe in testa. Non capisco il motivo per cui sono qui. È una questione interna. Ogni giorno io non credo in me stesso. Faccio una fatica immensa”. Mameli ha cercato di rincuorarlo, dicendogli che è un cantante con i controfiocchi, ma Alvis non è riuscito a tirarsi su di morale: “Anche se tu mi dici queste cose, io continuo a pensare che c’è qualcosa da migliorare. Io non credo in me stesso. Mi sforzo per cambiare questa cosa, ma non riesco a dare valore a quello che sono e a quello che faccio”. Anche Ludovica è disperata: ha avuto dei problemi con l’orchestra che hanno spazzato via la sua serenità.

News Amici 2019: come stanno reagendo le due squadre alla pressione del Serale?

Felici e contenti, invece, Tish e Alberto Urso: ieri ci hanno deliziato con un'imitazione impeccabile di Albano e Romina! Non hanno avuto momenti d'incertezza ma, come ben sapranno, questi sono sempre dietro l'angolo, anche perché il Serale di Amici 2019 dura quasi due mesi!