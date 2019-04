Serale Amici 2019, i Bianchi fingono? Giordana delude e viene attaccata

Attriti tra Bianchi e Blu: le due squadre di Amici 2019 continuano ad attaccarsi

Tish e Jefeo di Amici 18 hanno detto senza mezzi termini che i Bianchi sono finti e manipolatori. Sono convinti che abbiano spinto Ludovica a vedere solo il marcio nella scelta del trapper di mandarla in sfida. Jefeo, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni di Giordana Angi sul suo conto, non si è trattenuto: “All’inizio mi aveva capito, ma stando tutti i giorni con delle persone che hanno un’opinione di m…a ha cambiato idea. Vogliono essere i coerenti di questo mondo, ma poi umani sono anche loro. Giordana può sentirsi sicura su tante cose, ma anche lei è incoerente su tante altre. Come puoi pensare che io non porto rispetto alle persone? Io faccio queste scelte per rispettare Ludovica e gli altri concorrenti. Qual è il problema?”.

Serale Amici 18: Jefeo infuriato per quello che è successo con Ludovica, Valentina risponde a Giordana

Jefeo è convinto che la crisi con Ludovica sia dovuta proprio ai mille dubbi che le ha instillato nella mentre Giordana, che continua a dire che non la mandano in sfida solo perché hanno paura di lei; Valentina ha voluto chiarire una volta per tutte quello che pensano di lei: “A Giordana non interessa niente di Jefeo e Ludovica. Vuole dire che è forte e che gli altri hanno paura di lei”.

Giordana Angi finge? La verità sul rapporto con Alessandro Casillo

Tish ha poi aggiunto: “Giordana stessa dice che Ludovica è una m…a e che lei è la migliore!”. Durante i vari sfoghi dei concorrenti della squadra Blu è anche emerso che Giordana non sarebbe coerente con alcuni suoi compagni… con Alessandro Casillo non è stata sincera sino in fondo? Scopriremo presto quello che è successo davvero tra lei e Casillo perché, al momento, la cantante dei Bianchi non ha voluto proferire parola sulla questione. Con le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 18 scoprirete tanto altro ancora!