Anticipazioni Amici 2019 seconda puntata Serale: Giordana in sfida?

Giordana Angi rischia, anticipazioni Serale 18 di sabato 6 aprile 2019: adesso tutto cambia!

Prepariamoci a tutto: la seconda puntata di Amici 18 sarà a dir poco esplosiva! Le due squadre sono sempre più agguerrite: la rivalità cresce giorno dopo giorno così come le antipatie. Giordana e Tish sono senza dubbio le due cantanti che più stanno facendo chiacchierare in quest’ultimo periodo. Si sono dichiarate guerra (non hanno bisogno di fingere) e porteranno avanti le loro convinzioni. Giordana è convinta che tutti abbiano paura di lei, per questo non l’hanno mandata in sfida durante la prima diretta, ma i Blu hanno tenuto a precisare che, se non lo fanno, è perché la ritengono un talento da salvaguardare.

Serale Amici anticipazioni seconda puntata: la nuova strategia della squadra Blu

Ma qualcosa potrebbe cambiare: la strategia dei Blu potrebbe non essere più la stessa. Dopo le ultime parole di Giordana Angi e la reazione di Jefeo decisamente inaspettata avuta dopo quello che è successo con Ludovica, la squadra potrebbe decidere di mandare proprio in sfida Giordana per dimostrarle che nessuno di loro la teme. Non è impossibile veder sfidarsi Tish e Giordana, le due avversarie. E non servono le anticipazioni di Amici 2019 per capire che sarà una sfida che infiammerà lo studio!

Amici 18, Jefeo a ruota libera: la verità sul rapporto di Giordana e Casillo

Nelle ultime ore, è emersa anche una verità su Alessandro Casillo: Giordana Angi non gli parlerebbe più. Questo si può capire dall’ultimo sfogo di Jefeo, che ha attaccato su tutti i fronti la cantante della squadra Bianca, che sta dimostrando sempre di più il suo essere leader ora che si trova nella casetta. Un modo di fare e di essere, quello di Giordana, che non piace minimamente a Tish: adesso sappiamo finalmente qual è stato il vero motivo del loro litigio!