Semifinalisti Amici nella bufera, cos’è successo dopo la puntata? Polemica

Amici 19 semifinale: concorrenti attaccati, Jacopo non meritava di uscire?

I semifinalisti di Amici 2020 sono Gaia, Nyv, Giulia, Nicolai e Javier. Si sono esibiti molto ieri sera, prima di prendere l’ambita maglia: l’ultima sfida è stata fatta da Giulia e Jacopo, il quale ha abbandonato il programma tra le lacrime (anche Maria De Filippi non è riuscita a trattenerle). Lui, fortissimo al televoto, non è riuscito ad accedere alla penultima puntata di Amici 19 per via del giudizio del Var. Giulia Molino ha così potuto andare avanti, ma l’eliminazione di Jacopo non ha lasciato indifferenti tutti… anzi!

Ultime notizie Amici 2020: Nicolai nel mirino dei fan di Jacopo

I fan di Jacopo Ottonello si sono riversati su Instagram per gridare all’ingiustizia! Secondo loro, ad abbandonare la scuola avrebbe dovuto essere Nicolai, perché non avrebbe mai una condotta decente. Se la dovessimo mettere su questo piano, allora anche Javier e Valentin avrebbero dovuto lasciare la scuola già dalla prima fase del programma! E conosciamo tutti i loro trascorsi. Jacopo è stato eliminato dopo un’accesa sfida con Giulia (data come vincitrice della trasmissione) e i suoi sostenitori non sono assolutamente d’accordo.

Giulia e Jacopo: lui più forte al televoto?

Questi sono solo alcuni dei messaggi scritti sotto all’ultimo post della pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi: “Avrei mandato via Nicolai e avrei tenuto Jacopo”; “No, comunque: io avrei preferito Jacopo a Nicolai”; “Nyv e Nicolai fuori, vi prego. Jacopo meritava molto di più”; “Jacopo ha nettamente cantato meglio di Giulia ieri, quindi questa semifinale non mi piace”; “No, io avrei lasciato Jacopo e avrei fatto andare a casa Nicolai perché è troppo presuntuoso, antipatico e non mi trasmette niente!”.

Anticipazioni semifinale Amici 2020

Poco ma sicuro, assisteremo alla finale di ballo di Amici 19 venerdì 27 marzo: Nicolai ha fatto un improvviso mea culpa e Javier sembra davvero convinto di non dire più nulla di negativo sul conto del rivale. Nascerà persino un’amicizia? Ne dubitiamo… Ma con le prime anticipazioni di Amici scoprirete quello che succederà nei prossimi giorni!