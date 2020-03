Amici, Giulia vincitrice assoluta? “Surreale” e svela passato di due cantanti

Chi sarà il vincitore di Amici 2020? Giulia Molino a un passo dalla finale, la sua grande emozione e una convinzione che le mancava in passato

Giulia Molino è arrivata a un grande livello di consapevolezza. Sa che, arrivata a questo punto, non può tirarsi indietro. La finale di Amici 19 è a un passo da lei! Sta studiando alla perfezione i propri brani e, negli ultimi giorni, ha avuto una “botta di positività” che le ha permesso di lavorare meglio e di credere seriamente anche alla possibilità di trionfare. Giulia ha avuto un grande percorso di crescita: è riuscita a convincere settimana dopo settimana i professori e infatti è stata tra le prime ad aver ricevuto la maglia verde per l’accesso al Serale di Amici 2020.

Giulia di Amici parla del suo percorso: la confessione

Se Javier ha lanciato altre frecciatine alla Incontrada e a Cannito, Giulia preferisce rimanere concentrata su sé stessa: “Sono agguerrita, voglio arrivare in finale. Questa è una cosa personale. Ce la metterò tutta! Sarebbe surreale perché la sogno dall’inizio del mio percorso ad Amici. Prima si ha un carico di responsabilità, poi alla finale scoprirò la libertà e la mia ambizione sarà solo una: vincere il programma! Ho un’adrenalina che mi fa dare il massimo. Sprint finale”.

Amici ultime notizie: Giulia, Gaia e Nyv e una sana competizione

Giulia ha spiegato che, appena entrata ad Amici, non riusciva ad avere molta stima di sé perché era chiamata a confrontarsi con colleghe in gamba: “All’inizio c’erano persone per le quali nutrivo profonda stima e mi sentivo non alla loro altezza. Quando ho ascoltato Nyv e poi Gaia, mi sono chiesta cosa ci facessi qui… Poi ho ricevuto la maglia del Serale e ho capito che me la sarei potuto giocare sul serio”. All’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi non è passato inosservato nemmeno quello che ha detto Nicolai sulla finale e sui “compagni”.