Finale Amici, Nicolai fa mea culpa ma… frecciatina ai concorrenti sul cibo

Amici news, Nicolai ammette le sue colpe

Nicolai Gorodskii – che è arrivato a dire persino che è il ballerino più bravo al mondo – oggi ha fatto un mea culpa inaspettato, mostrando la sua fragilità. Ovviamente non ha aperto il suo cuore ai suoi compagni (che lui non considera tali, nemmeno coinquilini) ma a un insegnante di ballo, al quale ha raccontato di non aver avuto sempre un bel rapporto con la danza. Ha dovuto abbandonare le lezioni per lavorare e questo l’ha portato a essere più svantaggiato… poi, però, è riuscito a recuperare e a fare passi da gigante grazie alla sua voglia di farcela.

Le dichiarazioni inaspettate di Nicolai e la scelta di abbandonare la danza

Mentre abbiamo scoperto che Marcello Sacchetta continua a lavorare (nonostante non sia più un professionista di Amici), Nicolai ha confessato che ha dovuto lasciare per un periodo piuttosto lungo la danza: “Quando smetti di lavorare, di allenarti, la gente ti sorpassa. Tecnicamente sbaglio perché non sono costate. Stando qua, ho cominciato a pensare di potercela fare. Adesso nella casa sto bene. Non mi interessa stare con gli altri. Sono sempre stato con gente più grande di me, che ha saputo darmi degli insegnamenti”.

Ultima puntata Amici 19: Nicolai convinto di vincere

Poi la frecciatina ai concorrenti di Amici che, a suo dire, sarebbero fin troppo disordinati e non avrebbero capito l’importanza di quello che viene loro offerto (a iniziare dal cibo): “Loro lasciano cose da mangiare sul tavolo, così… Io no. Ho rispetto per queste cose. Ho cura della mia casa e delle mie cose”. Vincerà lui o Javier (di nuovo arrabbiato per Cannito) la categoria “ballo”? Sicuramente uno dei due, ma il vincitore assoluto potrebbe essere un’amatissima cantante. Nicolai è convinto di potercela fare contro Javier: “Io posso vincere. Ho tutto per vincere, ma a volte non mi sforzo”.