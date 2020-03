Semifinale Amici infuocata, veleno su Martina: cosa non torna su Gaia

Amici news, critiche spietate a Martina Beltrami: la cantante interviene sui social

Martina Beltrami è stata la prima ad essere eliminata da Amici 19 e in molti non hanno gradito l’esclusione repentina perché le ha impedito di farsi conoscere (anche se in tanti altri, bisogna dirlo, non hanno battuto ciglio, visto che la cantante è sempre stata schietta e diretta, e con Francesco Bertoli in parecchi casi aveva palesemente esagerato). Oggi torna a far discutere non per sua scelta ma per delle critiche spietate che le sono state rivolte: su Twitter infatti una fan di Giulia Molino, che sicuramente disapproverà quanto scritto, ha sostenuto che il Coronavirus abbia fatto anche “cose buone” come fermare la musica della Beltrami. La cantante è ovviamente intervenuta ovunque per rispondere a tono a un messaggio così velenoso.

“Credo – questo quanto si legge tra le storie della Beltrami pubblicate su Instagram – che ringraziare un virus che sta facendo ammalare tutto il mondo e uccidendo migliaia di persone, perché è riuscito a fermare la mia musica sia la cosa più schifosa che abbia letto fino ad oggi. Ma – ha poi aggiunto verso la fine – non per la mia musica. Perché quella arriverà. Ma per le persone che stanno soffrendo e che si ammalano tutti i giorni a causa di questa m…da di virus. Vergognatevi”. “Vergognati, pagliaccia”, si è così rivolta alla ragazza che aveva twittato il messaggio, speriamo senza capire l’entità della gravità scritta.

I toni sono stati esasperati anche dal fatto che secondo i fan di Martina, che recentemente ha anche parlato del suo coming out e di alcuni problemi adolescenziali, Gaia Gozzi non potrebbe parlare con lei perché la redazione di Amici 19 glielo impedirebbe. Non comprendiamo davvero come tali teorie complottiste si insidino nella mente umana senza uno straccio di prova: oggi Giulia ha potuto parlare con Francesco (col quale alcuni credono abbia una storia, però sbagliando) perché è stata lei a richiederlo; se Gaia avesse voluto lo avrebbe chiesto e avrebbe parlato anche lei con la Beltrami. Sulle critiche dei fan ha scritto proprio la ragazza di cui abbiamo parlato in apertura: “Finalmente – queste le sue parole – vi siete accorti che Martina oltre a far ca…e come si pone fa ca…e anche come artista e la gente se la c…a solo per Gaia. Alleluja! Meglio tardi che mai”. Le critiche ad Amici le trovate tra i commenti a questo post Instagram mentre dopo trovate alcuni tweet sulla polemica esplosa su Twitter:

