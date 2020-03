Francesco Bertoli e Giulia Molino stanno insieme? Gossip esplosivo

Amici, Francesco Bertoli e Giulia Molino stanno davvero insieme? Tanti i gossip dopo il Serale

In tanti si chiedono se Francesco Bertoli e Giulia Molino stiano assieme dopo Amici 19 o se comunque abbiano in corso una frequentazione. La risposta ci pare piuttosto ovvia, visto che non sono mai emersi pettegolezzi di questo genere, e, credeteci, se avessero anche solo provato qualcosa l’uno per l’altra lo avremmo saputo: col Web infatti il mondo è diventato molto piccolo. Perché allora ci si continua a chiedere se Francesco e Giulia di Amici stanno insieme? La risposta è semplice: i due sono davvero tanto amici, al punto che Bertoli le ha scritto una lettera che lei legge di continuo quando si sente sola, triste e malinconica.

Francesco e Giulia sono fidanzati? Un’amicizia speciale tra i due concorrenti

Dopo la puntata di ieri Giulia ha avuto la possibilità di risentire Francesco che ha cercato di tirarle su il morale: “Dai, fatti forza!”, queste le parole del cantante che recentemente ha visto uno dei concorrenti più amati di Amici che purtroppo non è riuscito ad accedere al Serale. “Vado ad aprire la tua lettera – così la Molino ha parlato della sua routine in casetta –. La apro, la leggo, piango e chiudo… Amore mio, prima di andarsene mi ha pensato!”. “Mi manchi tantissimo! Stai spaccando, credo tantissimo in te! Devi uscire da lì vincitrice. Tu sei fortissima!”, così Bertoli ha voluto incoraggiarla. “Ti voglio bene”, questa la risposta di Giulia a cui Francesco non ha resistito: “Ti mando un bacio e un abbraccio enorme. Ti aspetto!”. Ma quanto può essere bella un’amicizia nata tra i banchi di scuola?

Giulia felicissima: “Sei mio fratello”, Francesco grande amico

“Franci, sei mio fratello – ha continuato la Molino –. Promettilo che mi verrete a prendere quando uscirò. Mascherina, guanti [per il Coronavirus, ndr] e vieni da me. Vi voglio bene!”. “Quanto mi manchi! Che bello sentirti!”, ha insistito Francesco. “Spacca tutto!”, ha poi aggiunto prima di sentirsi ripetere un bellissimo “Ti voglio bene!”. Nessuna storia d’amore ma senz’altro un’amicizia stupenda. Da cui qualcuno dovrebbe prendere esempio.