Selvaggia Roma è guarita: ora è pronta ad entrare al Grande Fratello Vip

Tampone negativo per l’ex protagonista di Temptation Island, scelta da Algonso Signorini come nuova concorrente del reality show di Canale 5

Selvaggia Roma non è più positiva al Coronavirus. La 31enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island, lo ha annunciato all’Adnkronos. È finito il periodo di isolamento dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, detto Lenticchio: ora la web influencer è pronta a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.

L’ingresso di Selvaggia al Grande Fratello Vip era previsto due settimane fa ma un tampone positivo al Covid-19 ha stravolto i piani della Roma, di Alfonso Signorini e di tutta la produzione del programma. La nuova gieffina oggi sta bene anche se in realtà non ha mai avuto alcun sintomo: per tutto il tempo è stata asintomatica.

Nonostante il virus l’arrivo di Selvaggia Roma nel bunker di Cinecittà non è mai stato annullato, come sussurravano i maligni, ma solo posticipato. Molto probabilmente, però, non vedremo Selvaggia prima della prossima settimana: nella puntata in onda venerdì 6 novembre entreranno solo Giulia Salemi e Stefano Bettarini.

Selvaggia Roma non vede l’ora di entrare al Grande Fratello Vip: guardando da casa il programma ha iniziato a provare un certo interesse per Pierpaolo Pretelli e a quanto pare è disposta a tutto per rovinare la liaison tra l’ex Velino di Striscia la notizia e Elisabetta Gregoraci.

Ma nella Casa Selvaggia ritroverà pure una sua vecchia fiamma: Enock Barwuah. La Roma e il fratello di Mario Balotelli hanno avuto una relazione segreta, finita male, qualche tempo fa. E sarà interessante scoprire dettagli inediti dell’intera faccenda…

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma

Intanto in una recente intervista rilasciata a Novella 2000 Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare Selvaggia Roma. A detta del personal trainer romano la nuova concorrente del Grande Fratello sarebbe ancora innamorata di lui. Non solo: secondo Francesco Selvaggia proverebbe una sorta di ossessione e gelosia nei suoi confronti. Al momento Selvaggia Roma non ha ancora replicato alle dichiarazioni del suo ex storico: lo farà durante la trasmissione di Alfonso Signorini?

Perché è famosa Selvaggia Roma

Classe 1989, Selvaggia Roma è un ex partecipante di Uomini e Donne e Temptation Island. Nel 2011 ha provato, invano, a corteggiare l’ex tronista Alessio Lo Passo. La grande popolarità è arrivata nel 2017, quando ha partecipato con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, al reality show di Filippo Bisciglia.

Temptation Island ha letteralmente cambiato la vita di Selvaggia: la Roma ha smesso di lavorare nel bed & breakfast di Lenticchio ed è diventata una web influencer. Ha iniziato a darsi da fare come speaker radiofonica, modella e opinionista.

Dopo Francesco Chiofalo ha amato Luca Muccichini ma dal 2019 è single. Selvaggia ha vissuto una amicizia turbolenta, ormai conclusa, con Eliana Michelazzo.