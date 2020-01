Eliana Michelazzo sbotta contro Selvaggia Roma: “Sparisci, fai schifo!”

L’ex agente di Pamela Prati attacca Selvaggia Roma, l’amica che gli era rimasta vicina dopo il caos mediatico che l’ha vista coinvolta l’anno scorso. Eliana, tramite alcune storie di Instagram, accusa l’ex amica di aver avuto rapporti intimi con il suo ex fidanzato

Dopo il PratiGate, Eliana Michelazzo aveva deciso di ritirarsi dai salotti televisivi per poter dedicare del tempo alla sua persona. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nell’ultimo periodo, è apparsa molto cambiata e ha capito di avere delle problematiche da risolvere. Solo in pochi le sono rimasti vicino dopo lo scandalo che ha travolto lei, Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Selvaggia Roma è stata una delle poche che le ha mostrato solidarietà. Nelle ultime ore, però, si è consumato l’addio tra le due amiche. Eliana infatti ha mosso pesanti accuse nei confronti della Roma.

Eliana Michelazzo accusa Selvaggia Roma: “Perché vai a letto con i fidanzati delle altre? Sparisci dalla mia vita, che schifo!”

Tramite alcune storie di Instagram, la Michelazzo rivela ai suoi fan quanto avrebbe scoperto sulla Roma: a quanto pare, quando l’influencer romana viveva presso l’abitazione di Eliana, avrebbe intrattenuto una relazione segreta con quello che allora era il fidanzato dell’ex agente. “Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata con il mio ex Daniele. Ovviamente io qualche mese fa avevo già scoperto tutto, però avevo un pochino bypassato la cosa perché non pensavo che erano stati a letto. La cosa peggiore è che io quando ho scoperto tutto, lei ha cancellato anche i messaggi. Ha cercato di farsi perdonare ed io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla”. Eliana poi rincara la dose: “Lei poi ha confermato quindi dico: ‘Perché vai a letto con i fidanzati delle altre?’ Fatti la tua vita, le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che schifo!”.

Dopo lo sfogo, l’ex agente pubblica alcune conversazioni con l’influencer

Non contenta dello sfogo, la Michelazzo pubblica alcuni screenshot di conversazioni avvenute tramite WathsApp tra lei e Selvaggia. Messaggi che contengono ripetute accuse tra le due donne, con un unico fine: mettere un punto alla loro amicizia. “Ecco cosa fanno le amiche a ‘casa tua’ quando vai in vacanza. Ma come sempre sono io la scema, che non ci voleva credere” termina Eliana.