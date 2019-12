Selvaggia Roma di Temptation Island su Di Più: nuove rivelazioni su Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

Non c’è pace per Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Di nuovo insieme da qualche settimana la modella e il personal trainer devono ora fare i conti con le scottanti dichiarazioni fatte da Selvaggia Roma. Sì, proprio l’ex fidanzata di Lenticchio nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island. La romana ha scritto una lettera sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da venerdì 20 dicembre, indirizzata proprio ad Antonella. Selvaggia ha consigliato pubblicamente alla campana, fresca di laurea in Scienze politiche, di lasciar perdere Francesco perché non è chi dice di essere.

Francesco Chiofalo ha telefonato all’ex fidanzata Selvaggia Roma

“Quando nei giorni scorsi non eri ancora tornata da lui ci siamo sentiti al telefono. Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola. Gli ho chiesto se era innamorato di te e lui: “Mah, innamorato…diciamo che lei è molto presa”. Gli ho detto allora che non doveva farti soffrire come aveva fatto con me, che doveva crescere e comportarsi bene. Ha fatto finta di ascoltarmi, poi prima di salutarmi mi ha chiesto: “Ma tu ci torneresti con me?”, ha raccontato Selvaggia Roma. Che ha aggiunto: “Anche se lo hai perdonato, sappi che non smetterà mai di mentirti. Puoi trovare un uomo migliore. Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare”.

Francesco Chiofalo ha tradito l’ex fidanzata Selvaggia Roma

Nella lunga lettera pubblicata sul settimanale Di Più Selvaggia Roma ha poi confidato di aver subito più di un tradimento da parte di Lenticchio. Un tradimento lo ha scoperto qualche mese prima di partecipare a Temptation Island nel 2017. Ma nonostante la crisi di coppia Francesco ha fatto di tutto per partire per il programma di Filippo Bisciglia. “Mi avevano chiamato gli autori di Maria De Filippi, mi conoscevano perché avevo corteggiato Alessio Lo Passo a Uomini e Donne. Ho fatto l’errore di dirlo a Francesco ed è diventato il suo chiodo fisso. Non parlava d’altro. Io gli dicevo che dovevamo risolvere i nostri problemi: mi aveva tradito, dovevo ancora capire se perdonarlo, e lui spingeva perché andassimo in tv in mezzo a tentatrici e tentatori. Non sentiva ragioni”, ha ammesso Selvaggia.

Selvaggia Roma e il tumore di Francesco Chiofalo

A proposito del tumore al cervello di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma ha chiarito: “Quando l’ho saputo l’ho chiamato per sapere come stava. Poi, tempo dopo, i suoi fan mi hanno criticato per non avergli espresso pubblicamente la mia vicinanza e Francesco, invece di dire che mi ero fatta viva con lui, ha lasciato che tutti mi dessero addosso”. Come reagiranno Chiofalo e Antonella Fiordelisi a queste rivelazioni?