Francesco Chiofalo tumore, parla Antonella: “Radioterapia devastante”

Il tumore al cervello di Francesco Chiofalo: come sta oggi Lenticchio

Francesco Chiofalo si sta riprendendo dal tumore al cervello che lo ha colpito qualche mese fa. Dopo l’operazione dello scorso gennaio, durata ore, il famoso Lenticchio di Temptation Island ha dovuto affrontare un lungo periodo di cure e riabilitazione. Cure che il personal trainer ha sostenuto con l’aiuto della famiglia e della nuova fidanzata Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, modella, schermitrice, ex tentatrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato al settimanale Di Più che la fase della radioterapia è stata la più devastante per Francesco. Una terapia che ha portato a delle conseguenze piuttosto forti per il fisico dell’aitante romano.

Antonella Fiordelisi parla della radioterapia di Francesco Chiofalo

“Dopo l’operazione è iniziato per Francesco un lungo periodo di riabilitazione. Quando si tocca il cervello non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi ma ci sono. La cosa più devastante, però, è stata la radioterapia. Il tumore per fortuna non era maligno ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato a Francesco un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole“, ha raccontato Antonella Fiordelisi al settimanale Di Più. In seguito all’intervento chirurgico e alla radioterapia la vista di Lenticchio si è abbassata, non ha più sensibilità ad una gamba, è dimagrito molto e si sente spesso debole.

Antonella Fiordelisi sempre vicino a Francesco Chiofalo

“Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima”, ha sottolineato Antonella Fiordelisi, che è stata sempre vicino a Francesco Chiofalo durante questo momento delicato. I due sono rimasti in contatto dopo Temptation Island 2017 ma la scintilla è scoccata solo la scorsa primavera. E oggi Antonella e Francesco sono inseparabili nonostante la distanza: lei abita a Salerno mentre lui a Roma. Ma in futuro non è esclusa una probabile convivenza. Nel frattempo la coppia condivide shooting fotografici ed è stata pure protagonista del videoclip Din Dan, canzone d’esordio della Fiordelisi.