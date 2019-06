Antonella Fiordelisi cantante, la nuova hit: nel video c’è anche Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi, il suo nuovo singolo si intitola Din Dan: la fidanzata di Francesco Chiofalo al settimo cielo

Antonella Fiordelisi è la fidanzata di Francesco Chiofalo, ma è anche molto altro: è anche cantante, per esempio, e oggi è uscito il suo nuovo singolo, Din Dan. Inutile dire che l’ex tentatrice di Temptation Island è molto felice della sua canzone e non manca di menzionare sul suo profilo Instagram i tanti che stanno condividendo il suo singolo. L’uscita della canzone è stata preceduta, oltre che da tanta attesa, da una presentazione ricca di entusiasmo. Antonella ha raccomandato ai suoi fan di non perdere la sua nuova hit, ha lanciato un conto alla rovescia sui social e naturalmente nel video di Din Dan c’è anche il suo fidanzato Francesco Chiofalo!

Antonella Fiordelisi, il video di Din Dan c’è anche Francesco Chiofalo

La canzone ha diviso un po’ l’opinione pubblica, c’è a chi piace e a chi no. Di sicuro il ritornello è stato pensato per entrare nella testa delle persone e chissà mira a diventare anche un tormentone estivo. Nel video, Antonella canta e balla insieme ad altre ballerine. Poi abbraccia e bacia Francesco, ma mette in mostra anche la sua grande passione: la scherma. La Fiordelisi infatti nasce come schermitrice, prima di diventare personaggio del mondo dello spettacolo e del gossip. Anche se non ha mai rinunciato, per esempio, a partecipare a concorsi di bellezza – e potrebbe tornare in televisione, mai dire mai! -. Ha promesso ai suoi fan di non lasciare questa sua passione e ha anche detto che si sta allenando per tornare sulla pedana.

Antonella Fiordelisi cantante: il testo di Din Dan

Potete vedere il video della canzone di Antonella Fiordelisi su YouTube, ma noi abbiamo trascritto la prima strofa per voi. Curiosi? Ecco una parte del testo di Din Dan: “Dimmi come sei, dimmi cosa vuoi. La tua valigia è pronta ormai. Dimmi dove vai, cosa cerchi dai. Resisti al mondo che non dorme mai. Non chiudere il cielo che sta in te, tutto gira intorno a te. Provaci ancora e sempre ovunque tu andra. Provaci e in te una campana sentirai”.