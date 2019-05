Francesco Chiofalo, il reale stato di salute: “Non posso più guidare”

Francesco Chiofalo svela le sue reali condizioni di salute dopo l’intervento per il tumore al cervello: “Ecco perché non ne parlo. Purtroppo non posso più guidare”. La confessione-verità su come sta il fidanzato di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonella Fiordelisi, dopo aver affrontato una delicata operazione al cervello in seguito al tumore che lo ha colpito negli scorsi mesi. Però, non tutto è oro quel che luccica: chi pensava che l’intervento non portasse strascichi dovrà ricredersi. A dichiararlo è lo stesso Lenticchio, che attraverso delle Instagram Stories ha fatto chiarezza sulle sue reali condizioni di salute, spiegando anche il perché ha smesso di parlare di quanto capitatogli. Una confidenza che giunge dopo aver ricevuto diverse critiche che, nella fattispecie, hanno puntato il dito su come ha trattato la vicenda dal punto di vista mediatico.

“Ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei”

“Ho smesso di raccontare bene le cose sui social perché sono stato accusato più volte solo perché ho raccontato la verità, la mia condizione di salute“, esordisce Chiofalo, pubblicando una serie di Instagram Stories in cui è tornato a parlare della sua salute. Lenticchio è poi passato a narrare come sta oggi e dei problemi che sta affrontando: “Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più”. L’ex concorrente di Temptation Island prosegue: “Ho smesso di ‘portare’ la macchina – ho messo i comandi al volante – e non posso più nemmeno ‘portare’ la moto. La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser agli occhi”.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo felicemente fidanzati

Dal punto di vista sentimentale, Francesco ha ritrovato amore e serenità al fianco di Antonella Fiordelisi. I due si conobbero a Temptation Island. All’epoca non scattò nulla, ma negli anni il legame amichevole non è mai venuto a mancare. Negli scorsi mesi, la conoscenza si è approfondita: un caffè, poi una cena e poi… I due oggi sono felicemente fidanzati.