Francesco Chiofalo: “Selvaggia Roma è ancora innamorata di me”

By

Selvaggia Roma prova ancora amore per l’ex Francesco Chiofalo? A detta di Lenticchio sì! In una intervista concessa a Novella 2000 – nel numero in edicola da mercoledì 4 novembre – il personal trainer è tornato a parlare della web influencer. La 31enne è pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip – Coronavirus permettendo – e Francesco è sicuro che la loro storia tornerà prepotentemente a galla.

Una storia, quella tra Francesco e Selvaggia, piuttosto tormentata, messa a dura prova dall’esperienza a Temptation Island nel 2017. I due avevano lasciato insieme il programma di Filippo Bisciglia nonostante le attenzioni di Chiofalo per la tentatrice Desiree Maldera. Una volta fuori, però, la rottura tra Lenticchio e la Roma è stata inevitabile.

Stando a quanto dichiarato da Francesco Chiofalo al magazine di Roberto Alessi, Selvaggia Roma avrebbe fatto di tutto per rovinare la vita al suo ex fidanzato. Secondo quanto racconta Lenticchio, la romana avrebbe contattato tutte le ragazze che hanno avuto una liaison con il giovane.

Compresa, a quanto pare, Antonella Fiordelisi, la modella e schermitrice attuale compagna di Francesco Chiofalo. “L’intenzione era farsele amiche per poi screditarmi e farci lasciare”, ha spiegato Lenticchio, che non ha mantenuto un buon rapporto con Selvaggia Roma.

Tra l’altro la nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato tempo fa di aver ricevuto dei maltrattamenti da parte di Francesco. Una rivelazione che non è proprio andata giù a Chiofalo, che ha prontamente smentito tutto:

“Selvaggia è stata maltrattata da tutti tranne che da me. Sono un bravo ragazzo, di buona famiglia, istruito. Il punto è che Selvaggia è ancora innamorata. Ci siamo lasciati e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione”

Per Francesco Chiofalo la Roma è parecchio gelosa della sua nuova fidanzata, Antonella Fiordelisi, e una volta varcata la porta rossa del Grande Fratello Vip farà di tutto per screditare questa relazione. Una relazione purtroppo già osteggiata dai parenti di Antonella.

La famiglia Fiordelisi non vede di buon occhio il rapporto tra Francesco e Antonella e di recente il padre della modella si è pubblicamente scagliato contro il genero. Una reazione che non ha scomposto più di tanto Antonella che, nonostante il parere dei genitori, continua a credere nel suo legame con Chiofalo.

Lenticchio ha assicurato che il rapporto con Antonella funziona perché sono molto simili, hanno lo stesso carattere e sono allo stesso modo determinati e coraggiosi.

A differenza di Francesco Selvaggia Roma è ancora single: dopo la storia finita male con Luca Muccichini non si è fatta più vedere con altri uomini.