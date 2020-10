Selvaggia Roma è rifatta: quanti interventi ha fatto e quanto ha speso

Non è una novità e la diretta interessata lo ha pubblicamente ammesso: Selvaggia Roma è rifatta. La verace romana ha scelto di ritoccare alcune parti del suo corpo per apparire più bella e più sicura di sé. In primis la giovane si è rifatta il decolleté: ormai un must tra chi lavora nel mondo dello spettacolo o sul web come influencer. Via Instagram Selvaggia ha confidato di aver speso circa sei mila euro per avere un lato A più florido e sensuale.

Rispetto ai tempi di Temptation Island, poi, la Roma ha ritoccato le labbra. Diverse sedute di filler per avere una bocca più carnosa. Selvaggia non ha specificato il numero di sedute al quale si è sottoposta ma ogni intervento di filler è costato intorno ai 150/200 euro.

Filler pure alla guance, che oggi sono più toniche e sode. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha voluto specificare quanto ha sborsato ma si tratta di un intervento a tempo determinato con un prezzo piuttosto elevato. Ogni iniezione di acido ialuronico si aggira intorno ai trecento euro.

Selvaggia Roma ha rifatto il naso: ha tolto una gobbetta che da tempo non le piaceva. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip non ha svelato il costo di questo intervento ma generalmente per una rinoplastica il prezzo si aggira intorno ai 6-8 mila euro.

Qualche tempo fa Selvaggia Roma ha fatto chiarezza sul suo aspetto fisico e sulla sua evidente trasformazione:

“Non sono né di plastica né stra rifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi. Sono sempre stata così in realtà. Ho riempito una piccolissima parte di labbra e zigomi, anche se ho sempre avuto le guanciotte anche prima di entrare nel programma, ho tolto la gobba al naso e rifatto il seno, ero diventata una tavola”

Non solo chirurgia estetica: l’aspetto fisico di Selvaggia Roma è frutto di un allenamento quotidiano in palestra e una corretta e sana alimentazione, dove ha eliminato del tutto i carboidrati.

Perché è famosa Selvaggia Roma

Classe 1990, Selvaggia Roma è un ex partecipante di Uomini e Donne e Temptation Island. Nel 2011 ha provato, invano, a corteggiare l’ex tronista Alessio Lo Passo. La grande popolarità è arrivata nel 2017, quando ha partecipato con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, al reality show di Filippo Bisciglia.

Temptation Island ha letteralmente cambiato la vita di Selvaggia: la Roma ha smesso di lavorare nel bed & breakfast di Lenticchio ed è diventata una web influencer. Ha iniziato a darsi da fare come speaker radiofonica, modella e opinionista.

Dopo Francesco Chiofalo ha amato Luca Muccichini ma dal 2019 è single. Selvaggia ha vissuto una amicizia turbolenta, ormai conclusa, con Eliana Michelazzo.