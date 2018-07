Selvaggia Roma di Temptation Island: “Ecco perché non ho un padre”

Il padre di Selvaggia Roma: parla l’ex protagonista di Temptation Island

Anche Selvaggia Roma si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram. L’ex protagonista di Temptation Island non ha evitato i quesiti più scomodi, quelli inerenti alla sua vita privata. No, questa volta l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, c’entra poco: la ballerina e web influencer ha svelato alcuni dettagli riguardo l’assenza del padre. Una grave mancanza che ha caratterizzato tutta l’esistenza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e che Selvaggia non ha nascosto neppure lo scorso anno, nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Questa volta, però, la Roma ha voluto chiarire la faccenda sui social network.

Temptation Island: la vita privata di Selvaggia Roma

“Perché non hai un papà?”, ha chiesto un follower a Selvaggia. Lunga e sentita la replica della Roma, che non ha negato di avere avuto un’infanzia difficile: “Se me lo avessi chiesto tre anni fa, non avrei risposto. Oggi riesco a parlarne di più. Ci sono molti che non hanno un papà, io purtroppo ho dovuto fare tutto con mia mamma. E lei ha dovuto ricoprire troppi ruoli in passato”. La giovane ha poi continuato: “Vengo da un papà che purtroppo, con dispiacere, viene da una cultura diversa. Comunque è il classico papà che fa mille figli ma si scorda di quanti ne ha!“.

Che rapporto ha Selvaggia di Temptation Island con il padre

“Che rapporto hai con tua mamma, papà, fratello e sorella?“, ha poi domandato un altro fan. “Bella domanda!”, ha esordito Selvaggia. Che ha però spiegato: “Con papà non ho rapporto. Ho sofferto molto, certe volte una piccola scheggia entra nel mio cuore ma poi va via!”. “Con mamma? Vabbe mamma è la vita! E mio nonno che non c’è più! Mio fratello e mia sorella? Li amo da morire, siamo molto legati“, ha puntualizzato la Roma.

La nuova vita di Selvaggia Roma dopo Temptation Island

A un anno dalla partecipazione a Temptation Island, Selvaggia e Francesco non hanno più alcun tipo di rapporto. Mentre lui è single, lei è serena accanto al nuovo compagno Luca, che in realtà è un ex fidanzato del passato rivisto dopo l’esperienza in tv. La Roma ha inoltre cambiato lavoro: ha lasciato l’impiego al bed & breakfast di Lenticchio e si è data da fare come modella e web influencer. Per il futuro, però, sogna di specializzarsi nel mondo dello sport e diventare a tutti gli effetti una personal trainer.