Chiofalo, perché non piace ai genitori di Antonella: papà Stefano durissimo

Il papà di Antonella Fiordelisi ha spiegato perché non gli piace Francesco Chiofalo. Le risposte sull’ex volto di Temptation Island sono state davvero tantissime. Il signor Stefano Fiordelisi ha quindi spiegato che oltre alla generosità non trova altre qualità nel fidanzato di sua figlia e che sfida chiunque ad avere un’opinione diversa dalla sua su di lui. Poi ha detto che non si stanno frequentando molto, che preferisce mantenere fede al “distanziamento”.

Già questa estate Antonella ha raccontato che la sua famiglia non accetta Francesco, ma oggi è stato il signor Fiordelisi a chiarire bene i motivi. Le sue risposte, riprese da Isa e Chia, sono state molto dure. Per esempio quando gli hanno chiesto perché non accettano Francesco e che idea abbia di lui, il signor Stefano ha risposto:

“Perché abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Lo considero una persona estremamente limpida. Lui si manifesta sempre per quello che è. Proprio per questo non ho nessuna difficoltà a evitarlo”.

Pare che sin dal principio si stia chiedendo perché sua figlia perda tempo con Chiofalo. Se proprio dovesse dare una risposta allora potrebbe essere perché Antonella avrebbe avuto ancora poche esperienze e quindi non sia in grado di scegliere bene chi avere al proprio fianco. Il signor Fiordelisi e Francesco non hanno rapporti e Antonella si guarda bene dal forzare il padre ad averlo, ha raccontato ancora.

Se oggi i rapporti sono quelli che sono, secondo il signor Stefano è tutto “merito suo perché non ha mai nascosto i lati del suo carattere”. Non ne fa un problema di tradimenti e di differenza d’età, né è un problema l’aspetto di Chiofalo. Tuttavia, il signor Fiordelisi non sembra molto disponibile a cambiare idea, ha detto infatti che non si può dire che il bianco è nero. Per sua figlia Antonella preferirebbe una persona più lineare. E ancora ha specificato:

“Non ho detto che non lo sopporto, ho solo detto che non ne condivido alcuni comportamenti. Se poi è normale litigare con i condomini o parlare a voce alta al cellulare alle tre di notte allora sono io il folle”.

E ancora, se Antonella dovesse avere un figlio con Chiofalo? “Credo che non reggerei il colpo”, ha risposto. E per concludere ha aggiunto che lo ha anche bloccato sui social. Se queste sono le risposte del papà di Antonella, pare che la madre abbia un’opinione peggiore della sua: “Lei è leggermente più drastica”, ha detto il signor Fiordelisi.

Dopo tutte queste risposte molto dure, comunque, ha spiegato di non mettere in dubbio l’amore di Francesco per Antonella, perché si accorge che tiene molto a lei. Inoltre ha specificato che non costringerebbe mai sua figlia a fare qualcosa, ma i suoi saranno sempre e solo consigli da padre.