Selvaggia Roma cambia look: il nuovo taglio di capelli (Foto)

Selvaggia Roma, nuovo taglio di capelli: ecco com’è adesso

Selvaggia Roma ha deciso di dare un taglio al passato… e ai suoi capelli! Ha esibito su Instagram un nuovo look, che è piaciuto molto ai suoi follower. Un’acconciatura che risalta i suoi lineamenti e che fa parte di quel processo di trasformazione che ha avviato da un po’ di tempo: ha più volte ammesso candidamente che sta facendo dei trattamenti mirati alla cura della pelle e che è ricorsa alla chirurgia estetica. Ora si sente meglio. Ora si sente sé stessa. E grazie anche al suo nuovo fidanzato, può dire di essere veramente felice. Ecco cosa ha detto su Instagram sul nuovo taglio di capelli: “Eccoci. Vi piace? Sono un’altra. Che bello!”.

Il San Valentino di Selvaggia Roma: il fidanzato la sorprende

Ormai la storia con Francesco Chiofalo (che ha scritto un messaggio speciale di San Valentino) è acqua passata. Il suo presente ha un altro nome, è quel fidanzato che la fa sentire davvero bene, come ha ammesso in più occasioni. Con lui, ha deciso di festeggiare la festa degli innamorati quest’oggi: “Ieri non mi ha detto che mi ama, che sono bella, non abbiamo fatto niente! Non mi ha dato niente! Abbiamo spostato San Valentino a oggi. Quindi mi deve dare tutto quello che ieri non mi ha dato”.

Nuova vita per Selvaggia Roma dopo Temptation Island

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Selvaggia Roma è rinata. I programmi TV possono fare delle grandi sorprese, come è successo a Francesco Monte, che ha fatto un regalo indimenticabile alla sua Giulia. Ma per qualcuno San Valentino non è stata una festa all’insegna dell’amore e della spensieratezza: è il caso di Nilufar Addati, che ha scritto un lungo messaggio per Giordano. Li vedremo presto insieme o deciderà di dare una svolta alla sua vita come ha fatto Selvaggia Roma?